Op tongersdei ûnderfûnen de S&P 500 en Nasdaq delgongen as gefolch fan soargen oer Sina's iPhone-kantoaren en swakkens yn chipoandielen. Apple, in swiergewicht yn 'e S&P, droech by oan de delgongen mei in 3.5% daling yn har oandielpriis. Dit folge op nijs dat Sina de beheiningen op iPhone-gebrûk troch steatsmeiwurkers útwreide hie, wêrtroch't se moatte stopje mei it brûken fan har mobyltsjes op it wurk. Bloomberg melde dat Sina fan plan wie om it iPhone-ferbod ek út te wreidzjen nei steatsbedriuwen en ynstânsjes. De negative ynfloed fan Apple's potinsjele problemen yn Sina beynfloede net allinich it bedriuw sels, mar ek har leveransiers en bedriuwen mei signifikante bleatstelling oan Sina.

De S&P 500 technologysektor, yn it bysûnder, belibbe in delgong fan 1.9% as gefolch fan dit nijs, wêrtroch it de grutste persintaazje ôfnimming is ûnder de 11 grutte sektoaren fan 'e yndeks. Neist de soargen oer Apple, waard de merk ek beynfloede troch in fal yn wyklikse oanspraken foar wurkleazens yn 'e FS, dy't soargen makken oer rinte en ynflaasje. It oantal Amerikanen dat oanfragen foar wurkleazens yntsjinne foel nei it leechste nivo sûnt febrewaris, wat oanjout op in mooglik geunstige arbeidsmerk.

Ynvestearders bleaunen lykwols ûnwis oer it paad fan 'e Federal Reserve foar rintetariven en wachte ynflaasjelêzingen foar augustus. De delgong fan 'e merk waard sjoen as in foarsichtige definsive hâlding yn ôfwachting fan' e frijlitting fan 'e folgjende ynflaasjegegevens. De Dow Jones Industrial Average steeg 0.13%, en presteare de S&P 500 en Nasdaq troch Apple's legere ranglist yn 'e cyclicals-swiere yndeks yn ferliking mei de merkkapitalisaasje-gewogen S&P 500, wêr't Apple in wichtige ynfloed hat.

Opmerklik wiene definsive nutsbedriuwen de grutste winst ûnder de S&P-sektoren, wat oanjout op in risiko-off sentimint yn 'e merke. De Philadelphia semiconductor-yndeks ûnderfûn ek in delgong fan 2%, mei oandielen fan Apple-leveransiers lykas Skyworks Solutions, Qualcomm, en Qorvo sakken mear dan 7%. It nijs út Sina hat ynvestearders laat om de relaasje tusken de FS en Sina te beskôgjen as in grut risiko foar hjoeddeistige oandielprizen, benammen yn 'e technologysektor. Gegevens dy't in delgong sjen yn 'e eksport en ymporten fan Sina yn augustus foegen fierder ta oan it negative sentimint.

Yn oar nijs seach McDonald's in stiging fan 1% nei't Wells Fargo de oandiel opwurdearre nei "oergewicht", wylst automatisearringssoftwarebedriuw UiPath in ferheging fan 10.5% belibbe op in optimistyske jierlikse ynkomstenprognose.

