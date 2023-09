Amerikaanske oandielen stige as ynvestearders fokus ferskowe nei konsumintpriisyndeksrapport

Amerikaanske oandielen sluten wat heger om't ynvestearders har oandacht draaiden nei it rapport fan 'e konsumintpriisyndeks fan nije wike. Apple-oandielen seagen ek stabiliteit nei in delgong fan twa dagen. De Dow rûn mei 0.2%, de S&P wûn 0.1%, en de Nasdaq ferhege mei 0.1%.

Yn Austraalje wiene ASX-futures omheech mei 0.1% of 4 punten nei 7154. De S&P / ASX 200 sletten mei 0.2% of 14.3 punten op freed, einiget op 7156.7. De Bloomberg dollar spot-yndeks rûn heger, wylst bitcoin mei 1.2% foel nei $25,890. De opbringst op 'e US 10-jiernota ferhege mei 2 basispunten nei 4.26%.

Bank of America tarivenstrategyen hawwe har oanbefelling ferlitten om taktysk lang te wêzen op 10-jier Treasury-notysjes fanwege it risiko fan Amerikaanske ekonomyske fearkrêft dy't de opbringst nei 4.75% driuwt. Wylst se noch ferwachtsje dat de opbringst oan 'e ein fan it jier sawat 4% sil wêze, is dizze prognose no yn gefaar.

Barclays is nei alle gedachten ree om hûnderten banen te besunigjen om kosten te ferminderjen. De besunigings sille nei alle gedachten beynfloedzje oer 5% fan kliïnten rjochte personiel yn 'e hannelsdivyzje, lykas ek guon dealmakers wrâldwiid. It bedriuw is ek fan plan teams te herstrukturearjen binnen har UK konsumint-bankieren ienheid.

Yn oar nijs sil Sina's konsumintpriisyndeks en produsintpriisyndeks foar augustus wurde frijlitten om 11:30 oere. Eksperts ferwachtsje in rebound yn prizen, dreaun troch fiedselprizen en ferhege stipe foar binnenlânske reizen.

