Opwining groeit foar iPhone 15 Upgrade

Neffens in resint jierliks ​​ûndersyksrapport fan Savings.com, binne safolle as 16% fan Apple's besteande brûkers fan plan om te upgrade nei de iPhone 15 as it wurdt frijlitten. Dit is in heger persintaazje as de foarige iPhone-modellen, mei 14% fan plan om te upgrade nei de iPhone 14 en 10% foar de iPhone 13. Nettsjinsteande de ferwachte hege priispunten is d'r mear opwining om de iPhone 15-upgrade hinne dan yn foargeande jierren.

Ien faktor dy't bydraacht oan dizze opwining is it oantal brûkers dat op syk is nei upgrade fan âldere modellen, lykas de iPhone 11 en iPhone X. Dit suggerearret dat Apple syn merkoandiel yn 'e smartphone-yndustry kin behâlde. It rapport lit lykwols ek sjen dat priis in wichtige ôfskrikmiddel is foar potensjele upgraders. Mear dan de helte fan 'e hjoeddeistige iPhone-eigners (53%) is net fan plan om te upgrade, foar in grut part fanwege kostenoerwegingen.

Apple hat dúdlik makke dat it gjin jierlikse apparaatupgrades stimulearret en har apparaten foar in langere perioade stipet yn ferliking mei konkurrinten. Wylst de trend fan jierlikse upgrades miskien ôfnimme, binne d'r noch 10% fan minsken dy't in jierlikse upgrade sykje.

It rapport identifisearret de populêrste spekulaasjes oer de nije iPhone-apparaten, ynklusyf ferbetteringen yn kamerakwaliteit, batterijlibben en RAM. Batterijferbetterings binne benammen tige winske, mei 43% fan brûkers dy't yn 't earstoan gjin plannen hiene om te upgrade, sei dat se soene opnij beskôgje as de iPhone 15 dizze funksje opnaam.

Neffens Savings.com binne dejingen dy't har hjoeddeistige iPhones foar trije jier besit hawwe it meast wierskynlik om te hanneljen foar de iPhone 15, wylst 10% fan brûkers mei iPhones minder dan in jier âld noch fan plan binne te upgrade.

Ta beslút, d'r is in groeiende opwining foar de iPhone 15-upgrade, mei in heger persintaazje brûkers fan plan om te upgrade yn ferliking mei eardere modellen. Wylst priis foar in protte in ôfskrikmiddel bliuwt, generearje de ferbettere funksjes fan 'e nije apparaten, benammen yn' e kamera- en batterijprestaasjes, belangstelling ûnder potensjele upgraders.

boarnen:

- Savings.com Jierlikse ûndersyksrapport