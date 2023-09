Amerikaanske oandielen slipje as ynvestearders foarsichtigens sjen litte foar Apple-evenemint en ynflaasjegegevens

Amerikaanske oandielen wiene tiisdeitemoarn ynsteld om te slipjen, om't ynvestearders foarsichtigens toandeen foarôfgeand oan in pivotal produktevenemint foar Apple en wichtige ynflaasjegegevens letter yn 'e wike. De Dow wie 0.1% del yn pre-merkhannel, wylst de S&P 500 en Nasdaq beide 0.2% foelen.

Ynvestearders folgje de Amerikaanske konsumintpriisyndeks nau yn 'e gaten, dy't op woansdei frijlitten wurdt. It wurdt ferwachte dat se in 0.5% ferheging fan prizen yn augustus sjen litte, nei in winst fan 0.2% yn july. De kearninflaasje wurdt lykwols projekteare om stabyl te bliuwen op 0.2% moanne-op-moanne.

De ekonomyske advyskommisje fan 'e American Bankers Association hat ferklearre dat de taryfferhegingssyklus fan 'e Federal Reserve no foarby is. Se foarsizze dat de groei fan it BBP takom jier sil ferminderje nei 1.2% takom jier fan 2% yn 2023. Feroarjende taryfferwachtingen yn 'e ôfrûne wiken hawwe ûnwissichheid yn' e merken feroarsake, mar geroften fan in driigjende paus yn taryfferhegingen hawwe holpen om sentimint op te heffen.

Yn 'e techsektor wurdt Apple's Wonderlust-evenemint op tiisdei heech ferwachte. It evenemint kin de lansearring fan 'e nije iPhone 15 en Apple Watch Series 9 omfetsje, lykas ek updates foar de iPad en VisionPro-headset. Tesla-futures lûke har werom nei in sprong fan 10% op moandei, dreaun troch in upgrade fan Morgan Stanley. De bank is fan betinken dat it oanpaste supercomputingprodukt fan Tesla, Dojo, wichtige wearde kin tafoegje oan it bedriuw.

Ynvestearders hâlde ek de kommende IPO fan ARM yn 'e gaten op' e NYSE. De IPO fan 'e UK-chipgroep wurdt nei alle gedachten oertekene troch 10 kear har oanbodgrutte.

Yn oar nijs, WestRock nimt ta yn pre-merk hannel nei de oankundiging fan syn fúzje mei papier en ferpakking peer Smurfit Kappa. De fúzje sil in bedriuw meitsje mei kombineare ynkomsten fan $34bn en in merkdiel fan 20% yn Jeropa en Noard-Amearika.

