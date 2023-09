Sina hat in breder ferbod oankundige foar har steatmeiwurkers om Apple's iPhones te brûken yn in poging om de merktagong fan westerske bedriuwen te beheinen. De beweging wurdt sjoen as in typysk gedrach fan 'e Sineeske Kommunistyske Partij (CCP) om har nasjonale kampioenen yn telekommunikaasje te befoarderjen, wylst de merktagong fan westerske bedriuwen squeeze.

Amerikaanske fertsjintwurdiger Mike Gallagher, foarsitter fan it paniel fan 'e Amerikaanske Hûs oer Sina, kommentearre dat dit ferbod folget op it playbook fan' e CCP en tsjinnet as in warskôging foar Amerikaanske techbedriuwen dy't nei Sina binne. Gallagher beklamme dat de tiid rint foar dizze bedriuwen om't spanningen tusken Sina en de Feriene Steaten trochgean te eskalearjen.

Neffens Reuters hat Sina koartlyn syn beheiningen útwreide op it gebrûk fan iPhones troch steatsmeiwurkers dy't wurkje yn trije ministearjes en oerheidsorganen. Dit folget eardere rapporten fan de Wall Street Journal en Bloomberg. As gefolch fan dizze rapporten binne Apple's oandielen sawat 3% sakke fanwege soargen oer wraakaksjes yn 'e oanhâldende Sino-US-spanning.

Apple en Sina's State Council Information Office, ferantwurdlik foar it behanneljen fan mediafragen út namme fan 'e regearing, hawwe noch net reagearre op oanfragen foar kommentaar oer it rapporteare ferbod.

Gearfetsjend, it bredere ferbod fan Sina op har steatsmeiwurkers om Apple's iPhones te brûken is rjochte op it beheinen fan 'e merktagong fan westerske bedriuwen. De beweging is yn oerienstimming mei de strategy fan 'e Sineeske Kommunistyske Partij om ynlânske telekommunikaasjekampioenen te befoarderjen en de oanwêzigens op 'e merk fan westerske bedriuwen te beheinen.

