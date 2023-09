Google's Antitrust Trial begjint: beskuldige fan behâld fan monopoalje fia yllegale deals

De proef fan 'e FS tsjin Google is begon yn Washington, DC, mei advokaten fan' e regearing dy't beweare dat de techgigant bewust antitrustwetten skeind hat en besocht har aksjes te ferbergjen. Yn 'e rin fan' e proef, dy't ferwachte wurdt om tsien wiken te duorjen, binne Apple-bestjoerders ynsteld om as tsjûgen te tsjûgjen, om't Google's deals mei it bedriuw diel útmeitsje fan 'e brede antytrustsaak.

Kenneth Dintzer, plakferfangend filiaaldirekteur by it Amerikaanske ministearje fan justysje (DOJ), beklamme de betsjutting fan 'e saak, en stelde dat it giet om de takomst fan it ynternet. Neffens Dintzer hat Google syn monopoalje sûnt 2010 yllegaal behâlden troch substansjele sommen jild te beteljen oan bedriuwen lykas Apple en AT&T. Hy bewearde dat Google bewust wie dat dizze oerienkomsten antytrustgrinzen oerstutsen en dat it bedriuw mear dan in desennia yllegaal in monopoalje hie hân troch de krêft fan standerts en skaal te benutten.

Boppedat beskuldige de DOJ Google fan it manipulearjen fan advertinsjeveilingen om prizen foar online advertearders te ferheegjen. Dintzer presintearre bewiis yn 'e rjochtbank dy't nei alle gedachten oantoand hoe't Google besocht kommunikaasje te beskermjen mei details oer har betellingen oan bedriuwen lykas Apple. Hy liet in petearkonversaasje sjen wêryn Google CEO Sundar Pichai soe frege om de skiednis fan it petear út te skeakeljen.

Wylst Google behâldt dat it syn signifikante merkoandiel hat berikt troch brûkersfoarkar en fertsjinsten, sil de proef primêr rjochtsje op oft it bedriuwsbehear fan syk- en sykreklame antytrustwetten skeind hat. As skuldich fûn wurdt, kin rjochter Amit Mehta der foar kieze om it opbrekken fan Google te bestellen.

Apple hie hope frij te wurden fan 'e rjochtsaak en dat de dagvaardingen fan har direkteuren wurde annulearre, om't it bedriuw al wiidweidich tsjûgenis en in substansjeel oantal dokuminten hie levere. Rjochter Mehta wegere dit fersyk lykwols, en Apple-bestjoerders Eddy Cue, John Giannandrea en Adrian Perica sille úteinlik de tsjûgestân nimme op in letter punt yn 'e rjochtsaak.

