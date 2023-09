Gebrûk fan graad-learlingen om de gap yn digitale feardigens te sluten

De learlingheffing waard yn 2017 yntrodusearre troch de Britske regearing as in manier foar grutte wurkjouwers om te ynvestearjen yn learoplieding. Wurkjouwers mei in salaris rekken fan mear as £ 3 miljoen per jier binne ferplichte om te beteljen 0.5% fan harren totale jierlikse salaris rekken yn it heffing fûns. Se kinne dizze fûnsen dan brûke om har eigen kosten foar learoplieding en beoardieling te stypjen of oer te dragen oan in oare wurkjouwer. Alle net brûkte fûnsen ferrinne lykwols.

D'r binne in breed oanbod fan learlingstanderts beskikber op ferskate nivo's, ynklusyf dy yn digitale beroppen. It Ynstitút foar Learlingen en Technysk Underwiis (IfATE) leveret beropskaarten om wurkjouwers te helpen rûtes foar foarútgong en oplieding foar learlingen te identifisearjen. Beropsrjochte universiteiten, lykas Buckinghamshire New University (BNU), binne ek yn 'e hegere en graad-learlingsmerk yngien, en biede learlingferliening oan yn yndustry lykas sûnenssoarch, plysje, engineering, bedriuw en behear, en digitaal.

Wurkjouwers rekrutearje faak learlingen op learlings op legere nivo's en biede kânsen foar har om feardigens te ferbetterjen nei in folsleine kwalifikaasje op graadnivo. Hjirmei kinne learlingen in folsleine bachelorstitel krije binnen in koartere tiidframe yn ferliking mei de tradisjonele fjouwer jier.

Hoewol d'r soargen kinne wêze oer tariven foar foltôging fan learkrêften, moatte wurkjouwers it spoarrekord foarsichtich beskôgje fan 'e oanbieders dy't se beskôgje. Bygelyks, BNU hat in foltôgingsnivo fan mear dan 90% op har learlingskip foar Digital and Technology Solutions Professional (BSc). Dizze bepaalde learlingstandert hat seis ûnderskate paden, ynklusyf Software Engineering, IT Consultancy, Cyber ​​​​Security, Networking, Data Analysis, and Business Analysis.

Oanbieders fan training kinne ferskate leveringsmodellen oanbiede, lykas deiferliening of bloklevering. Se kinne ek maatwurkmodellen ûntwikkelje foar wurkjouwers dy't in minimum oantal learlingen kinne rekrutearje.

Degree-learlingen kinne transformaasje wêze yn termen fan persoanlike ûntwikkeling. Se jouwe learlingen weardefolle wurkûnderfining en de kâns om in graad te krijen sûnder skuld op te bouwen. Degree-learlingen binne net beheind ta skoalferlitters; se ek profitearje besteande meiwurkers dy't wolle upskill of karriêre switchers op syk nei nije kânsen. Dizze learingen oerbrêgje ek de feardigenskloof tusken universitêr ûnderwiis en easken fan 'e yndustry.

Om effisjint te brûken graad-learlingsplakken om it gat yn digitale feardigens te ferminderjen, moatte wurkjouwers learlingrollen oanmeitsje of heffing-finansierde training oanbiede oan besteande meiwurkers. Se moatte ek it nivo fan learlingsbeurzen beskôgje en de spesifike learlingstanderts dy't oerienkomme mei har behoeften fan har personiel.

Om te navigearjen yn 'e komplekse wrâld fan learplakken, kinne wurkjouwers sykje nei suksesfolle foarbylden fan oare organisaasjes. Bygelyks, Crimson, in IT-bedriuw basearre yn 'e West Midlands, hat in suksesfol learlingprogramma ûntwikkele. Se rekrutearje skoalferlitters yn learplakken op nivo 4 en biede har de kâns om troch te gean nei in learlingskip foar IT Consultant. Se hawwe in hege ferhâlding fan learlingen yn har bedriuw en in sterke ynset foar it koesterjen fan takomstich talint.

Ta beslút, graad-learlingen hawwe it potensjeel om de gap yn digitale feardigens oan te pakken en de folgjende generaasje digitale technologen foar te bereiden. Troch de learlingheffing te brûken en te wurkjen mei fertroude trainingproviders, kinne wurkjouwers weardefolle kânsen leverje foar partikulieren om har feardigens te ûntwikkeljen en wurkûnderfining te krijen yn opkommende technologyen.

boarnen:

- https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy/apprenticeship-levy

- https://www.instituteforapprenticeships.org/

- https://bucks.ac.uk/apprenticeships

- https://www.crimson.co.uk/