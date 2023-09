Nije befeiligingsupdate útbrocht foar iPhones en iPads

Apple hat in krúsjale befeiligingsupdate foar iPhones en iPads útjûn om koartlyn ûntdutsen kwetsberens yn 'e systeemsoftware oan te pakken. Undersikers oan 'e Universiteit fan Toronto's Citizen Lab ûntdutsen de feiligensfout, dy't waard eksploitearre om kommersjele spyware neamd Pegasus te fersprieden. Untwikkele en ferkocht troch it Israelyske bedriuw NSO Group, Pegasus wurdt typysk brûkt om dissidinten, sjoernalisten en politike tsjinstanners te rjochtsjen.

Hoewol't de gemiddelde brûker net wierskynlik direkt beynfloede wurdt troch dizze spyware, advisearret Citizen Lab alle brûkers sterk om har apparaten fuortendaliks te aktualisearjen as foarsoarchsmaatregel. It ynstallearjen fan de fernijing is in ienfâldich proses. Iepenje de Ynstellings app op jo iPhone, gean nei "Algemien" en selektearje "Software Update." As de iOS 16.6.1-software-update beskikber is, tik dan op om de ynstallaasje te begjinnen.

As jo ​​​​de fernijing net kinne fine, gean dan werom nei de Algemiene side, tik op "Oer" en ferifiearje jo iOS ferzjenûmer. As jo ​​apparaat al iOS 16.6.1 brûkt, is de fernijing mei súkses ynstalleare. As jo ​​​​lykwols op ferzje 16.6 binne as in eardere iteraasje, folgje dan de hjirboppe neamde stappen nochris. It opnij starte fan jo tillefoan kin ek helpe om de fernijing te triggerjen. Soargje der ek foar dat jo in stabile ynternetferbining hawwe en jou it wat tiid foardat jo opnij besykje op updates te kontrolearjen.

It is essensjeel om jo apparaten bywurke te hâlden mei de lêste befeiligingsupdates om te beskermjen tsjin potinsjele bedrigingen. Troch dizze befeiligingspatch prompt te ynstallearjen, kinne jo jo iPhone of iPad fierder beskermje tsjin mooglike kwetsberens en sûnder foech tagong.

