Alle Apple-brûkers wurde oantrune om apparaten direkt te aktualisearjen

Apple hat in krityske befeiligingsupdate foar iPhones en iPads útjûn om nij ûntdutsen kwetsberens yn har systeemsoftware oan te pakken. De gebreken waarden ûntdutsen troch ûndersikers oan 'e Universiteit fan Toronto's Citizen Lab, dy't fûnen dat dizze kwetsberens aktyf waarden eksploitearre troch in kommersjele spyware neamd Pegasus, ûntwikkele en ferkocht troch it Israelyske bedriuw NSO Group.

Wylst Pegasus typysk wurdt brûkt om spesifike yndividuen te rjochtsjen lykas dissidinten, sjoernalisten en politike tsjinstanners, is it wichtich foar alle Apple-brûkers om har apparaten sa gau mooglik te aktualisearjen. De befeiligingsupdate, markearre iOS 16.6.1, kin wurde ynstalleare troch te navigearjen nei de Ynstellings-app op jo iPhone, selektearje "Algemien" en dan "Software-fernijing." As de fernijing net sichtber is, gean dan werom nei de Algemiene side en tik op "Oer" om jo iOS-ferzje te kontrolearjen. As jo ​​noch 16.6 of in eardere ferzje brûke, werhelje dan de hjirboppe neamde stappen.

It opstarten fan jo tillefoan en it garandearjen fan in stabile ynternetferbining kin ek de fernijing freegje om te ferskinen. It is krúsjaal om dizze fernijing prompt te ynstallearjen om jo apparaat te beskermjen tsjin potinsjele befeiligingsbrekken en net autorisearre tagong.

De oanbefelling fan Citizen Lab foar direkte aksje markearret de earnst fan 'e kwetsberens dy't binne eksploitearre. Sels as jo leauwe dat jo gjin doel binne foar sokke ferfine oanfallen, is it essensjeel om wach te bliuwen en jo apparaat te aktualisearjen om de feiligens te garandearjen.

De iOS 16.6.1-befeiligingsupdate behannelet de spesifike kwetsberens dy't eksploitearre wurde troch de Pegasus-spyware, en biedt brûkers ferbettere beskerming tsjin potinsjele bedrigingen. Regelmjittich bywurkje fan de software fan jo apparaat is in krúsjaal ûnderdiel fan it beskermjen fan jo digitale feiligens en it beskermjen fan jo persoanlike ynformaasje.

boarnen:

- University of Toronto's Citizen Lab

- NSO Group

(Opmerking: de URL's fan 'e boarnen binne ferwidere neffens de ynstruksjes.)