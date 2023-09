Unity yntroduseart moanlikse fergoeding foar spielynstallaasjes, krityk tekene fan ûntwikkelders

Unity, de populêre spielmotor efter bekroande titels lykas Tunic, Cuphead, en Hollow Knight, hat wichtige feroarings oankundige oan har bedriuwsmodel. Begjin op 1 jannewaris, takom jier, sil Unity in moanlikse fergoeding yntrodusearje per nije spielynstallaasje, wat in soad krityk lûkt fan 'e ûntwikkelingsmienskip.

Earder waard Unity lisinsje jûn oan ûntwikkelders mei in royalty-frij model basearre op abonnemintsnivo's. De fergese Unity Personal-lisinsje wie beskikber foar ûntwikkelders mei ynkomsten of finansiering minder dan $ 100k per jier. Unity Plus-abonnemint wie nedich foar maksimaal $200k yn ynkomsten, wylst in Unity Pro of heger abonnemint nedich wie foar mear.

Fanôf 1 jannewaris 2024 wurdt ferwachte fan ûntwikkelders in ekstra moanlikse Unity Runtime-fergoeding te beteljen per nije spielynstallaasje, ynklusyf opnij ynstalleare en ynstallaasjes oer meardere apparaten. Dizze fergoedingen sille fan tapassing wêze op titels dy't $ 200k of mear hawwe makke yn 'e lêste 12 moannen en hawwe op syn minst 200k lifetime game-ynstallaasjes. Unity Pro- en Unity Enterprise-abonnees sille fergoedings krije nei't se de $ 1m ynkomsten en 1m libbenslange ynstallaasjedrompel hawwe oerwûn.

De fergoedingen ferskille ôfhinklik fan it abonnemintnivo. Unity Persoanlike brûkers sille elke moanne $ 0.2 betelje foar nije ynstallaasje boppe de drompel fan 200k. Unity Pro- en Enterprise-abonnees sille respektivelik $ 0.15 en $ 0.125 betelje nei it oerstekken fan 'e 1m line.

Dizze fergoedingen sille ek mei retroaktyf tapast wurde op besteande spultsjes op 'e merk dy't foldogge oan de ynkomsten en drompels ynstalleare. Der binne soargen makke oer de ynfloed op fergese spultsjes, demo's, bondels, lykas ek de mooglikheid fan kosten foar ynstallaasje fan piraterijspultsjes. Fierder kinne de wizigingen de logistyk komplisearje foar it wêzen op platfoarms lykas Game Pass.

De reaksje fan 'e yndustry hat in miks west fan skande, ûnleauwe en betizing. Guon ûntwikkelders hawwe har bedoeling al útsprutsen om spielmotoren te wikseljen. It antwurd op de feroarings fan Unity makket soargen oer de kosten en logistike gefolgen foar indie-ûntwikkelders.

Boarne: Eurogamer