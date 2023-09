Unity yntroduseart nije fergoedingen foar spultsje-ûntwikkelders

Unity Technologies hat koartlyn in wichtige feroaring oankundige oan har fergoedingsstruktuer foar spultsje-ûntwikkelders. It bedriuw sil no spultsje-ynstallaasjes en ynkomsten folgje as ûnderdiel fan har nije Unity Runtime Fee. Dizze fergoeding is basearre op it oantal kearen dat in kwalifisearre spultsje wurdt ynladen troch brûkers. Unity is fan betinken dat it opladen fan in earste ynstallaasje-basearre fergoeding sil meitsje skeppers in behâld fan oanhâldende finansjele winst út spiler belutsenens, yn tsjinstelling ta in ynkomsten share model.

Dizze platte fergoeding kin lykwols in soarch wêze foar spultsje-ûntwikkelders dy't spultsjes ferkeapje tsjin in legere kosten. De Unity Runtime Fee sil in ekstra kosten wêze boppe op oare fergoedingen, lykas Steam's 30% besuniging. De nije fergoedingsstruktuer hat ynfloed op ferskate lagen fan Unity-brûkers:

Unity Personal en Unity Plus: Untwikkelders dy't $ 200,000 USD of mear hawwe makke yn 'e lêste 12 moannen en hawwe op syn minst 200,000 libbenslange spultsje-ynstallaasjes.

Unity Pro en Unity Enterprise: Untwikkelders dy't $ 1,000,000 USD of mear hawwe makke yn 'e lêste 12 moannen en hawwe op syn minst 1,000,000 libbenslange spielynstallaasjes.

Dizze fergoedingsstruktuer sil yngean op 1 jannewaris 2024. Unity hat dúdlik makke dat de ynstallaasjefergoeding net mei retroaktyf tapast wurdt. It sil allinich yn rekken brocht wurde foar ekstra ynstallaasjes as de drompels binne berikt. Spultsjes dy't lykwols net foldogge oan de drompels of wurde net monetarisearre, sille net ferplicht wurde om de fergoedingen te beteljen. Opmerklik sil Unity ek de jierlikse ynkomstenlimyt fuortsmite foar it Unity Personal plan.

Ien soarch opwekt troch ûntwikkelders is de privacy-gefolgen fan it folgjen fan ynstallaasje. Unity hat gjin dúdlike details levere oer hoe krekt it folgjen sil wurkje. Derneist hawwe problemen lykas it tellen fan spielkaaien yn bondels foar woldiedigens en it folgjen fan legitime betelle ynstallaasjes yn 'e oanwêzigens fan piraterijferzjes fierdere ferdúdliking nedich.

Mei dizze nije fergoedingen kinne ûntwikkelders begjinne te beskôgjen alternativen lykas de fergese en iepen boarne Godot Engine. It bliuwt te sjen hoe't de yndustry sil reagearje op Unity's feroarings en as se ynfloed sille hawwe op 'e populariteit fan it platfoarm.

