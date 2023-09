Unity kundiget nije kosten oan foar spielynstallaasjes mei Unity Engine

Unity, in liedend platfoarm foar spielûntwikkeling, hat koartlyn oankundige dat it in nije lading sil ymplementearje foar elke spiel ynstalleare mei de Unity Engine. Dizze lading, bekend as de Unity Runtime Fee, sil fan tapassing wêze op spultsjes dy't yn it ôfrûne jier in bepaalde ynkomstendrompel en libbenslange ynstallaasjetelling hawwe trochjûn.

De spesifike drompels en fergoedingen ferskille ôfhinklik fan it type Unity-abonnemint dat de ûntwikkelder hat. Foar brûkers fan Unity Personal en Unity Plus is de ynkommensdrompel ynsteld op $ 200,000 per jier, mei in libbenslange ynstallaasjetal fan 200,000. Oan 'e oare kant hawwe Unity Pro- en Unity Enterprise-akkounts in hegere drompel fan $ 1 miljoen yn ynkomsten per jier en 1 miljoen libbenslange ynstallaasjes.

De fergoedingen foar it oersjen fan dizze drompels binne ek oars foar elk abonnemintstype. Unity Personal-ûntwikkelders sille $ 0.20 yn rekken brocht wurde foar elke ynstallaasje boppe de drompel, wylst Unity Enterprise-akkounts allinich $ 0.01 betelje foar elke ynstallaasje boppe de 2 miljoen. Untwikkelders yn opkommende merken krije fermindere fergoedingen, mei Unity Personal-akkounts dy't $ 0.02 betelje per ynstallaasje en Enterprise-akkounts dy't $ 0.005 per ynstallaasje betelje.

Opmerklik sille dizze fergoedingen ek jilde foar besteande spultsjes boud op Unity as se foldogge oan de ynkomsten en drompels foar ynstallaasje. It is wichtich om te neamen dat de Unity Runtime Fee net jildt foar net-gamingapplikaasjes.

Unity rjochtfeardiget de ymplemintaasje fan dizze fergoeding troch te markearjen dat elke kear as in spultsje wurdt ynladen, de Unity Runtime ek ynstalleare is. It bedriuw is fan betinken dat in ynstallaasje-basearre fergoeding behâldt de finansjele winsten út spiler belutsenens foar skeppers, yn tsjinstelling ta in ynkomsten dielen model.

Neist dizze wizigingen hat Unity it pensjoen fan har Unity Plus-abonnemint oankundige. Besteande Plus-abonnees sille de kâns krije om in jier te upgrade nei Unity Pro foar de Plus-priis.

De Unity Engine, bekend om syn alsidige en krêftige spielûntwikkelingsmooglikheden, hat miljarden moanlikse downloads. Dizze nije fergoedingsstruktuer is fan doel de trochgeande groei en ûntwikkeling fan spielmakkers te stypjen, wylst de yntegriteit fan it Unity-ekosysteem behâldt.

