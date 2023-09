De Touchscreen iMac G3: In opmerklike Oddity

Yn in resinte fideo fan Michael MJD wurdt in fassinearjende ûntdekking makke - in touchscreen iMac G3 út 1999 dy't net allinich reagearret op touch, mar ek touchdruk. Wat dizze fynst noch mear yntrigearjend makket, is de sticker oan 'e kant fan' e iMac, wat oanjout dat it in "Engineering Prototype" is fan Elo, in offisjele "Wearde Added Reseller" foar Apple-produkten.

De iMac G3, útbrocht 25 jier lyn, wie in baanbrekkend apparaat op in protte manieren. Syn transparante plestik, streamline foarm, en fette ûntwerpkeuzes makken it in stylikoan en fersterke de posysje fan Apple yn 'e techwrâld. It begon ek de trend fan transparant ûntwerp. Elo, in bedriuw dat spesjalisearre is yn touchscreens, feroare guon iMacs yn touchscreen-kiosken mei Apple's goedkarring as in wearde tafoege reseller.

Elo's touchscreen-technology befette it oanpassen fan twa transducers op it standert CRT-display, wêrtroch touch-ynfier mooglik is. Troch de akoestyske weagen te fersteuren, koe de technology de X / Y-koordinaten en sels de drukdjipte fan 'e touch bepale. In controller board ynstallearre op 'e rêch fan' e werjefte ferwurke dizze ynformaasje en ferbûn mei de kompjûter fia in yntern routed kabel.

Hoewol Michael MJD ûnder de yndruk is mei de technology, fynt hy de stock MacOS 8.6-ynterface minder dan ideaal foar touchgebrûk. De lytse buroblêdkontrôles en mûsdoelen meitsje it dreech om mei presyzje te navigearjen. As dizze touchscreen iMac kommersjeel útbrocht wie, soe it wierskynlik oanpaste software hawwe mei gruttere touch-freonlike knoppen.

It konsept fan konversaasjes foar touchscreen fan tredden fia Value Added Resellers is in ding fan it ferline. Apple's hjoeddeistige VAR-programma rjochtet him mear op software-relatearre tsjinsten en IT-stipe foar bedriuwen. It touchscreen iMac G3 stiet as in opmerklike nuverheid, in foarbyld fan wat koe west hawwe.

Boarne:

- Michael MJD's YouTube-fideo