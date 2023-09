Nije gearwurking tusken Universiteit fan Limerick en Dell Technologies om kankerûndersyk te befoarderjen

In nij gearwurkingsferbân tusken de Universiteit fan Limerick en Dell Technologies is ynsteld om kankerûndersyk en diagnostyk te revolúsjonearjen mei technology-oandreaune oplossingen. De gearwurking hat as doel om de mooglikheden fan 'e Universiteit fan Limerick's Digital Cancer Research Centre te ferbetterjen, spesifyk op it mêd fan onkology.

It wichtichste aspekt fan dit partnerskip is de ûntwikkeling fan in keunstmjittige yntelliginsje (AI) platfoarm troch Dell, spesifyk ûntworpen foar it Digital Cancer Research Centre. Dit platfoarm sil kliïnten ynskeakelje om effektiver soarch te leverjen oan pasjinten mei B-cell-lymfoom troch diagnoazetiden te ferbetterjen en behannelingopsjes te ferbetterjen. Derneist sil it foarsizzend en diagnostysk ûndersyk fasilitearje, wêrtroch ûndersikers in firtuele fertsjintwurdiging, as "digitale twilling", fan pasjinten kinne meitsje. Dit sil weardefolle ynsjoch leverje yn behannelingstrategyen en help by de ûntwikkeling fan personaliseare terapyen.

Undersikers by it Digital Cancer Research Center binne op it stuit rjochte op it ûndersykjen fan de rol fan kollagen yn tumorprogression en fersprieding troch it lichem. Troch manieren te identifisearjen om kollagen te blokkearjen, hoopje se nije oanpak te finen foar it behanneljen fan tumors foardat se metastasearje.

Professor Paul Murray, direkteur fan 'e Digital Cancer Research Centre's Digital Pathology Unit, spruts entûsjasme út foar it nije gearwurkingsferbân, en markeart it potensjeel om it begryp fan kankerûntwikkeling te befoarderjen en pasjintesoarch te ferbetterjen. Catherine Doyle, Managing Director fan Dell Technologies Ierlân, beklamme de betsjutting fan it AI-oandreaune platfoarm by it leverjen fan presysbehandelingen en it nimmen fan klinysk ûndersyk nei nije hichten.

Dit partnerskip fertsjintwurdiget in wichtige stap foarút yn 'e striid tsjin kanker, mei it potensjeel om in djippe ynfloed te meitsjen op ûntelbere libbens. It toant de krêft fan gearwurking tusken akademisy en technologybedriuwen om ynnovaasje yn sûnenssoarch te riden.

Boarnen: De Universiteit fan Limerick, Dell Technologies