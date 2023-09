Ubisoft's XDefiant koe mooglik yn septimber of oktober frijlitte

Ubisoft's heul ferwachte free-to-play first-person shooter-spiel, XDefiant, kin earne lansearje tusken midden septimber oant midden oktober. It spul hat koartlyn in tebek hân doe't it sertifikaasje waard wegere troch PlayStation en Xbox.

Neffens produsint Mark Rubin begon it sertifikaasjeproses foar XDefiant yn july. Mids augustus krige Ubisoft lykwols it teloarstellende nijs dat it spultsje gjin sertifikaasje trochgie. Dit betsjutte dat it spultsje ein augustus net koe wurde frijlitten lykas yn earste ynstânsje pland.

No wurket Ubisoft iverich om konformiteiten en funksjonaliteitsbugs binnen it spultsje oan te pakken. It bedriuw is fan plan XDefiant opnij yn te tsjinjen foar sertifisearring yn minder dan twa wiken. As it spultsje trochgiet, kin it mids oant ein septimber offisjeel frijlitten wurde.

Rubin neamde dat it spultsje wurdt ferwachte om in betingst Pass te ûntfangen, wat Ubisoft soe fereaskje om in Day One Patch te ymplementearjen. Dêrtroch wurdt de frijlitting fan XDefiant no ferwachte foar begjin oant midden oktober.

Rubin ferklearre dat de ûntwikkeling fan XDefiant is ôfwike fan 'e standertregels foar spielferzjes. It spultsje is toand tidens meardere beta-fazen, wêrtroch miljoenen spilers it kinne belibje foar syn offisjele lansearring. Ubisoft bliuwt ynsette foar it frijlitten fan it spultsje sa gau as it klear is en sil trochgean mei it leverjen fan updates oer syn foarútgong.

XDefiant, ûntwikkele troch Ubisoft San Francisco, hat oandacht krigen foar syn spannende gameplay. Hoewol it noch fyn-tuning fereasket, binne de kearnmeganika goed ûntfongen tidens beta-testen.

