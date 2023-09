Ubisoft ûntbleatet wêrom't XDefiant's releasedatum is fertrage

Ubisoft's tige ferwachte earste-persoan online shooter, XDefiant, hat in roadblock rekke yn har ûntwikkelingsproses. It spul, dat ferskate Ubisoft-franchises kombinearret yn in dielde universum-shooter, mislearre in wichtige sertifikaasjetest fan earste partij yn augustus, wat liedt ta in fertraging yn syn frijlitting.

Yn in blogpost fan Ubisoft's Executive Game Director Mark Rubin, ferklearre hy dat spultsjes sertifikaasje- en neilibjenkontrôles moatte ûndergean troch konsolefabrikanten, lykas Sony en Microsoft, om te soargjen dat se foldogge oan platfoarmeasken en goed funksjonearje. XDefiant foel koart tidens dit proses, en as gefolch kin Ubisoft gjin definitive releasedatum foar it spultsje leverje.

Rubin iepenbiere dat Ubisoft it sertifisearringsproses yn july begon en de earste resultaten yn augustus ûntfong, en iepenbiere de konformiteitsproblemen dy't moatte wurde oanpakt. It ûntwikkelingsteam hat de ôfrûne wiken wurke oan it reparearjen fan dizze problemen en makket har tariede op it yntsjinjen fan in bywurke build foar sertifisearring ein septimber.

As de build sûnder problemen sertifisearring trochgiet, kin XDefiant mooglik yn septimber frijlitten wurde. Rubin erkende lykwols de mooglikheid fan in betingst pas, wat in dei-ien patch soe fereaskje om te foldwaan oan definitive konformiteitsnormen. Dit soe resultearje yn in releasedatum dy't yn oktober yndrukt wurdt.

De transparânsje fan Rubin oangeande de mislearre sertifikaasjetest is diel fan Ubisoft's ynset foar iepen kommunikaasje mei de mienskip. De ûntwikkeling fan XDefiant hat belutsen spielerfeedback en echte testen fia beta-fazen ynstee fan tradisjonele marketingeveneminten. Ubisoft is fan doel it spultsje "sa gau as wy kinne" frij te litten en belooft updates te leverjen as mear ynformaasje beskikber wurdt.

Wylst fertragingen yn spultsje-ûntwikkeling net ûngewoan binne, toant it beslút fan Ubisoft om dizze ynformaasje te dielen har tawijing oan transparânsje en harkje nei feedback fan spilers. XDefiant bliuwt heech ferwachte, en fans kinne útsjen nei it belibjen fan in unike miks fan Ubisoft-franchises yn in twingende online shooter.

boarnen:

- Ubisoft blogpost troch Mark Rubin