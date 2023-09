Ubisoft fertraget frijlitting fan XDefiant fanwege sertifisearringstests

Ubisoft hat in fertraging oankundige yn 'e frijlitting fan har oankommende free-to-play FPS-spiel, XDefiant. It spul wie oarspronklik pland foar in simmerlansearring, mar sil no wierskynlik yn oktober wurde frijlitten. De fertraging komt troch it mislearjen fan konsole-sertifikaasjetests útfierd troch Microsoft en Sony.

Mark Rubin, de útfierende produsint fan XDefiant, ferklearre dat de konformiteitsbugs ûntdutsen tidens it sertifikaasjeproses moatte wurde oanpakt foardat it spultsje kin wurde frijlitten. Konformiteitsbugs ferwize nei problemen yn ferbân mei de systemen en algemiene ûnderfining dy't de platfoarmhâlders ferwachtsje fan spultsjes op har platfoarms. Dizze omfetsje funksjes lykas trofee folgjen en updates fan freonenlist.

Ubisoft San Francisco is fan plan de kommende wiken in bywurke ferzje fan XDefiant yn te tsjinjen foar sertifisearring. As it spultsje in betingste pas krijt, sil it in dei 1-patch fereaskje mei definitive reparaasjes om neilibjen te garandearjen. Dit soe de releasedatum oant begjin as heal oktober drukke.

Yn earste ynstânsje oankundige as Tom Clancy's XDefiant, befette it spultsje fraksjes fan Tom Clancy-franchises lykas Splinter Cell, Ghost Recon, en The Division. Ubisoft foel lykwols de Tom Clancy-branding yn maart 2022 en yntrodusearre ekstra fraksjes út har bredere katalogus, ynklusyf Far Cry.

XDefiant sil beskikber wêze op PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, en Xbox One.

Dizze fertraging is in tebekgong foar fans dy't graach de frijlitting fan XDefiant ferwachtsje. It is lykwols wichtich foar Ubisoft om te soargjen dat it spultsje foldocht oan 'e easken en ferwachtingen fan' e platfoarmhâlders. Troch de konformiteitsbugs oan te pakken dy't ûntdutsen binne tidens sertifikaasje, prioritearret it bedriuw in soepele gamingûnderfining foar spilers op alle platfoarms.

Boarne: Videogames Chronicle