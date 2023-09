US Stock Futures striid as hannelers wachtsje op Apple-evenemint en ekonomyske gegevens

Amerikaanske oandielfutures steane foar útdagings, om't hannelers foarsichtich bliuwe foar Apple's marketingevenemint en wichtige ynflaasje- en detailferkeapgegevens. De S&P 500-futures sakke 0.2%, de Dow Jones Industrial Average-futures foelen 0.2%, en de Nasdaq 100-futures fermindere 0.3%. Op moandei stie de Dow Jones Industrial Average 0.25%, de S&P 500 ferhege 0.67%, en de Nasdaq Composite wûn 1.14%.

Hannelers twivelje om wichtige bullish weddenskip te meitsjen fanwegen oankommende merkkatalysatoren. Apple's oandielen binne wat heger as ynvestearders wachtsje op it marketingevenemint fan it bedriuw, wêr't nije iPhones wurde ferwachte te wurde iepenbiere. It evenemint hat it potensjeel om de merk signifikant te beynfloedzjen. Neist it evenemint fan Apple sil de appetit foar grutte technology-oandielen ek wurde hifke mei ARM's $ 50 miljard-listing yn New York. De IPO is al 10 kear oerskreaun, wat suggerearret op in belofte fraach dy't kin liede ta in opwaartse revyzje fan 'e IPO-priis.

In oare faktor dy't ynfloed op merk sentimint is de benchmark US 10-jierrige lienkosten, dy't ticht by harren heechste nivo sûnt 2008. Hannelers binne nau watching ekonomyske updates, ynklusyf de Amerikaanske konsumintpriis yndeks rapport foar augustus en augustus producer prizen en detailferkeap nûmers. Dizze gegevens sille ynfloed hawwe op it beslútfoarmingproses fan 'e Federal Reserve yn har kommende beliedsbesprekingen. Nettsjinsteande de útdagings is de Federal Reserve noch altyd wijd oan it stabilisearjen fan 'e ekonomy, hoewol it berikken fan it winske 2% ynflaasjedoel kin tiid nimme.

Yn 't algemien sil dizze wike de rjochting fan' e Amerikaanske oandielmerken iepenbierje, ôfhinklik fan 'e útkomst fan' e kommende eveneminten en ekonomyske gegevens.

Boarnen: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management