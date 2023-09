Gearstalde planning: twa digitaal lânseigen rykdombehearbedriuwen gearfoegje

Twa digitaal lânseigen rykdombehearbedriuwen, Compound en Alternative Wealth, hawwe de krêften gearfoege om Compound Planning te meitsjen, in digitaal famyljeburo dat catering foar ûndernimmers, professionals en pensjonearren. Mei mear dan $ 1.2 miljard oan fermogen ûnder behear en in team fan mear dan 50 persoanen yn 'e FS, is de nije entiteit fan doel in wiidweidige suite fan finansjele en belestingadvystsjinsten te leverjen.

Sawol Compound as Alternative Wealth hawwe stipe fan risikokapitaalbedriuwen befeilige, mei Compound in totaal fan $ 37 miljoen yn finansiering, ynklusyf in $ 25 miljoen Series B-ronde yn novimber. Alternativ slute yn juny in finansieringsrûne fan $ 10 miljoen. Troch har ekspertize en middels te fusearjen, sil Compound Planning wijd finansjeel advys, belestingtsjinsten, alternative ynvestearrings, concierge-operaasjes en in digitale dashboard-ynterface kinne oanbiede.

De fisy foar Compound Planning is de "Apple of Wealth Management" te wurden, it leverjen fan in streamlined en handige oplossing foar tech professionals om har persoanlike rykdom te behearjen. Jordan Gonen, oprjochter en eardere CEO fan Compound, stelt dat it doel is om finansjele soargen te ferminderjen, sadat partikulieren har rjochtsje kinne op wat it meast yn har libben is.

Christian Haigh, earder de CEO fan Alternativ, sil de rol fan CEO nimme foar it kombineare bedriuw. Haigh beklammet dat de fúzje har ynskeakelje sil om har finansjele adviseurs better te stypjen en, wichtiger, in klant-sintraal ûnderfining fan finansjele, belesting en ynvestearringsplanning te leverjen. Gonen sil oergean yn in strategyske rol, it leverjen fan stipe tidens it yntegraasjeproses fan 'e twa bedriuwen en it driuwen fan takomstige strategyske inisjativen.

Oer it algemien fertsjintwurdiget de fúzje fan gearstalde en alternative rykdom yn gearstalde planning in wichtige stap foarút yn 'e digitalisearring fan rykdombehear. Mei in fokus op it leverjen fan wiidweidige tsjinsten ôfstimd op 'e behoeften fan ûndernimmers, professionals en pensjonearren, is de nije entiteit fan doel de yndustry te revolúsjonearjen en de klantûnderfining te ferbetterjen.

