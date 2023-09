Gearfetting: Twitch-streamer en psychologyûndersiker Perrikaryal hat gaming nei it folgjende nivo nommen troch mind-control technology te brûken om fideospultsjes te spyljen sûnder in tradisjonele controller. Perrikaryal brûkt in elektroencefalogram (EEG) apparaat, dat de elektryske aktiviteit fan it brein registrearret, om ferskate aksjes yn it spultsje te kontrolearjen. Troch har holle te knikken om te bewegen en har eagen te brûken troch in eye-tracker om te rjochtsjen, is se yn steat om de spielwrâld te navigearjen en tsjinstanners te ferslaan. It ultime doel fan Perrikaryal is om in hânfrije controller te meitsjen dy't foar elkenien tagonklik is en in fergelykbere gamingûnderfining leveret. Se bliuwt eksperimintearjen mei ferskate ynputs, ynklusyf biosignalen lykas bloeddruk en hertslach, om de immersive gamingûnderfining te ferbetterjen.

De reis fan Perrikaryal begon mei it brûken fan 'e mind-kontrôletechnology om it spultsje Elden Ring te ferslaan, en toant it potensjeel fan dizze ynnovative metoade. Nettsjinsteande skeptisy, Perrikaryal sjocht de opwining en mooglikheden foar fierdere ferbetterings. Op it stuit hat se fjouwer wurkjende knopkaaien, mar se is fan doel in folsleine kontrôler te ûntwikkeljen mei alle knoppen en triggers tagonklik. Se erkent de útdagings dy't foarút lizze, benammen mei it navigearjen fan komplekse menu's yn spultsjes lykas Minecraft, mar se bliuwt fêststeld om se te oerwinnen.

Troch gear te wurkjen mei laboratoaren en ûndersyksgroepen, is Perrikaryal fan plan om ferskate biosignalen en EEG-technology te yntegrearjen yn firtuele realiteit en in mear immersive gamingûnderfining te meitsjen. Har tawijing om de grinzen fan geast-kontrôle-gaming te ferleegjen hat har laat om te eksperimintearjen mei ferskate fisualisaasjes en har techniken kontinu oan te passen.

De foarútgong fan Perrikaryal toant net allinich it potensjeel fan geastkontrôletechnology yn gaming, mar markeart ek it belang fan trial-and-error by it ûntwikkeljen fan nije metoaden. Se omearmet de útdagings en tsjinslaggen as essinsjele komponinten fan groei en ferbettering yn de geast-kontrôle gaming fjild. De ynspanningen fan Perrikaryal pleatse it paad foar in takomst wêr't gaming tagonkliker en ynklusyf wurdt foar elkenien.