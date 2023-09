TV-presintator keapet kaartsje foar earste klasse om te ûntdekken dat earste klasse bestiet net

De Welske tv-presintator Phil Steele befûn himsels koartlyn yn in amüsant probleem doe't hy in earste klasse treinkaartsje kocht foar in reis fan Cardiff, allinich om te ûntdekken dat de trein dêr't hy stapte gjin earste klasse seksje hie. Steele, in eardere profesjonele rugbyspiler en bekende radiopresintator en sportkommentator, wie ûnderweis om in diner yn 'e buert fan Llandudno te hostjen doe't hy besleat om in earste klasse stoel te fertsjinjen mei de Trainline-app.

Doe't er op 'e trein stapte, realisearre Steele gau dat der gjin earste klasse wie op 'e tsjinst dy't hy keazen hie. Hy fergelike syn ûnderfining humoristysk mei it keapjen fan in gruttere TV allinich om út te finen dat it persoanlik folle lytser wie. Steele hie hope op in rêstige en noflike romte om te wurkjen tidens syn reis, en dêrom keas er foar in earste klasse stoel.

Steele's wiidweidige eftergrûn as learaar en syn feardigens foar humor hawwe him in populêre sprekker nei it iten makke yn Wales. Syn ûnderfining learende learlingen mei learswierrichheden yn 'e Rhymney Valley hat him in skat oan materiaal levere om publyk te fermeitsjen. Nettsjinsteande de mix-up, Steele like te nimmen de situaasje yn stride en dielde syn ferhaal op sosjale media.

As reaksje op syn post stelde ien persoan foar om de Transport for Wales-app te brûken foar takomstige boekingen, om't it krekter ynformaasje leveret oer beskikbere tsjinsten. De Trainline fersekere Steele lykwols dat hy in weromjefte koe krije foar it earste-klasse diel fan syn ticket. Neffens de webside fan Transport for Wales binne earste klasse foarsjenningen allinich beskikber op har haadtsjinst dy't wurket tusken Holyhead en Cardiff.

Uteinlik, hoewol de reis fan Phil Steele miskien net sa lúkse wie as hy hie ferwachte, levere it grif in ljochte momint en in herinnering om de beskikberens fan foarsjenningen te kontrolearjen foardat jo in kaartsje keapje.

boarnen:

- Gjin.