TUI Group, de grutste touroperator foar fekânsjepakketten yn Jeropa, hat in ambisjeus doel op lange termyn set om mear dan 50% fan har boekingen te ferpleatsen nei har TUI-app. Op it stuit binne app-boekingen allinich goed foar minder dan 10% fan har ferkeap yn wichtige merken lykas it Feriene Keninkryk en Dútslân. TUI Group CEO Sebastian Ebel is fan betinken dat it transformearjen fan de app yn in ien-stop-winkel foar reizen sil helpe om kosten te ferminderjen ferbûn mei prestaasjes marketingkanalen lykas Google en it fergrutsjen fan werhellingsboekingen fia trouwe klanten.

Om dit doel te berikken hat TUI har rjochte op digitale transformaasje neist har bakstien-en-speesje reisburo's. It bedriuw hat nije TUI-platfoarms lansearre wêr't it selsstannige akkommodaasje, tours en aktiviteiten ferkeapet. De TUI-app, ek wol bekend as de TUI Digital Assistant, lit reizgers no alle aspekten fan har fekânsje sykje, planne en boeke, ynklusyf flechten, akkomodaasje, ûnderfiningen en fekânsjepakketten.

TUI is ek fan doel om út te wreidzjen bûten har tradisjonele oanbod fan sinne-en-strân. It hat dizze soarten fakânsjes de ôfrûne 50 jier optimalisearre en weaget no nije gebieten lykas stêdsbestimmingen. It bedriuw hat sjoen tanommen fraach nei stêd bestimming ûnderfinings, mei Barcelona, ​​Rome, en Milaan as de top trije bestimmingen. TUI Musement, de divyzje fan tochten en aktiviteiten fan 'e groep, hat ek ynvestearre yn merkûnderfiningen lykas TUI Collections om bettere kontrôle te hawwen oer kwaliteit en levering.

De Noardske merk hat de digitale reis fan TUI liedend, mei hast alle ferkeap online. De digitale strategy fan TUI yn 'e Noardske regio omfettet in klam op ynteraktive en mienskiplike romten yn hotels, lykas ek op aktiviteitsbasearre ûnderfiningen dy't foldwaan oan 'e belangen fan Noardske reizgers.

Oer it algemien wjerspegelet it doel fan TUI Group om de mearderheid fan boekingen nei har app te ferpleatsen har ynset foar digitale transformaasje en it ferbetterjen fan de klantûnderfining. Troch it oanbieden fan in ien-stop-winkel foar reizen en it útwreidzjen fan har produktoanbod, is TUI fan doel om te konkurrearjen mei oare online reisburo-spilers yn 'e romte en soargje foar profitabiliteit op lange termyn.

