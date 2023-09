TUI Group is fan doel om mear dan 50% fan boekingen te ferpleatsen nei TUI-app

TUI Group, de grutste touroperator foar fekânsjepakketten yn Jeropa, hat in doel ynsteld om mear dan 50% fan har boekingen te ferpleatsen nei har TUI-app. Op it stuit binne app-boekingen minder dan 10% fan har ferkeap yn wichtige merken lykas it Feriene Keninkryk en Dútslân. TUI Group CEO Sebastian Ebel wol omfoarmje de app yn in one-stop reis winkel, ferminderjen kosten ferbûn mei prestaasjes marketing kanalen en ferbetterjen fan werhelling boekingen fia trouwe klanten.

De TUI-app, ek wol bekend as de TUI Digital Assistant, waard yn earste ynstânsje yn 2014 lansearre as in kommunikaasjemiddel foar klanten. It lit reizgers no alle aspekten fan har fekânsje sykje, planne en boeke, ynklusyf flechten, akkomodaasje, ûnderfiningen en fekânsjepakketten. TUI biedt ek standalone akkomodaasje en boekingen foar tour- en aktiviteit op har platfoarms.

Nettsjinsteande de fokus op 'e TUI-app sil it bedriuw trochgean mei it oanbieden fan aparte apps lykas TUI Blue foar hotelspesifike ynteraksjes en tsjinsten. 80% fan de TUI-pakketfakânsjegasten hawwe al de haad TUI-app downloade en brûkt.

Yn 'e Noardske merk hat TUI signifikante groei sjoen yn boekingen foar standalone akkommodaasje, mei 80% fan boekingen makke troch klanten dy't noch net mei TUI hawwe reizge. Dizze merk hat ek in sterke belangstelling toand yn ynteraktive en mienskiplike romten binnen TUI's hotels, lykas ek op aktiviteitsbasearre ûnderfiningen en sportaktiviteiten.

TUI wreidet út foarby syn tradisjonele oanbod fan sinne-en-strân en weaget him nei stêdsbestimmingen. Stedsbestimmingsûnderfiningen, lykas ekskurzjes oan 'e kust, hawwe tanommen fraach sjoen, en TUI-kolleksjes yn stedsbestimmingen hawwe in tanimming fan 90% yn boekingen sjoen. TUI Musement, de divyzje fan tochten en aktiviteiten fan 'e groep, ynvestearret yn merkûnderfiningen en gearwurkingsferbannen om har oanbod te ferbetterjen.

Oer it algemien is TUI Group rjochte op digitale transformaasje en konkurrearje mei oare online reisaginten. Mei har ambisjeuze doel om mear dan 50% fan boekingen te ferpleatsen nei har TUI-app, is it bedriuw fan doel it boekingsproses te streamlynjen, kosten te ferminderjen en klantloyaliteit te ferheegjen.

Boarnen: Skift