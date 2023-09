Total War Pharaoh Launch Date en Details iepenbiere

Sega hat koartlyn de lansearringsdatum bekend makke foar har heul ferwachte spultsje, Total War Pharaoh. It spul sil beskikber wêze as in digitale download op 11th oktober, mei in beheinde run fysike edysje útbrocht yn Europa op 23rd oktober.

Total War Pharaoh, ûntwikkele troch Creative Assembly's Total War: Troy studio, nimt spilers werom nei de stjerrende dagen fan 'e Brûnstiid. It spul rjochtet him op 'e fûle fjildslaggen tusken Egyptners, Hethiten en de enigmatyske seefolken.

Beskreaun as in mear beskôge en understated oanfolling op de Total War rige, Total War Pharaoh jout in rjochte skot fan Ancient Egyptyske skiednis. Wylst guon kreative frijheden wurde nommen wêr't histoaryske gegevens ûntbrekke, belooft it spultsje de toarst fan spilers nei histoaryske krektens te foldwaan.

Spilers dy't it spultsje foarbestelle, sille it ekstra foardiel hawwe fan in wykein foar betide tagong fan freed 29 septimber oant moandei 2 oktober. Derneist komme foarbestellingen mei ekstra kosmetyske pakketten en oare bonussen.

Foar dyjingen dy't genietsje fan taastbere ekstra's, sil de fysike edysje fan Total War Pharaoh in fysike kaart befetsje, en in gefoel fan ûnderdompeling tafoegje oan 'e gamingûnderfining.

Overall, Total War Pharaoh foarmje in spannende tafoeging oan 'e Total War-franchise. Mei syn fokus op 'e âlde wrâld en syn boeiende histoaryske gameplay, it spultsje is wis te boeie strategy entûsjasters en skiednis buffs gelyk.

