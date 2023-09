Totale oarloch: Farao biedt nije spannende meganika yn bekende formule

Total War, in populêre gaming-searje, hat syn lêste ynstallaasje frijlitten, Total War: Pharaoh. Nettsjinsteande it belibjen fan wat Total War-wurgens fanwegen de talleaze werhellings fan it spul oer de ôfrûne 20 jier, is Total War: Pharaoh deryn slagge om de opwining wer op te wekken. Untwikkele troch Creative Assembly's Sophia-studio, it spultsje biedt in klassike swurd-en-sandalen-ûnderfining mei in nije en nijsgjirrige twist.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan Total War: Farao is de wiidweidige kampanjemeganika. It spul yntroduseart in nij nivo fan kompleksiteit mei de ynfiering fan bûtenposten. Dizze bûtenposten fungearje as ekstra gebou slots , en jout spilers mei mear strategyske opsjes by it ûntwikkeljen fan harren regio. Dizze tafoege laach fan granulariteit wjerspegelet de pre-yndustriële wrâld wêr't doarpen stêden omsingelen, en stêden wiene sintraal om stêden. It opnimmen fan bûtenposten makket ek spesjalisaasje fan regio's mooglik, en ferbetterje de oanpassing fan gameplay.

Neist de Nyl wreidet Total War: Pharaoh syn spielbere gebiet út om de histoaryske regio Napata, de Levant en it Súd-sintraal diel fan Anatoalje op te nimmen. Gebieten lykas de noardlike en westlike kusten fan it hjoeddeiske Turkije bliuwe lykwols ûnberikber, mar spylje in krúsjale rol yn it spul as de lokaasjes wêrfan de Sea Peoples har oanfallen lansearje.

It haaddoel fan it spul is foar spilers om de Farao fan Egypte of de Grutte Kening fan 'e Hethiten te wurden. De hearskers moatte legitimiteit sammelje, in boarne generearre troch kontrôle fan kearnlannen, bou fan spesifike gebouwen, en trochjaan fan keninklike besluten. Sadree't genôch legitimiteit is krigen, kinne hearskers de hjoeddeistige lieder yn in boargeroarloch útdaagje, mooglik tsjin oare konkurrinten. De hearsker wurde is mar it begjin, om't spilers moatte trochgean mei it sammeljen fan keninklike machten en bouwe har Ancient Legacy, emulearje grutte hearskers fan it ferline.

Totale oarloch: Farao yntrodusearret in boeiend Royal Court-systeem, en biedt meardere posysjes mei unike krêften. Spilers kinne omgean mei dizze rjochtbank leden, currying geunst of plotting tsjin harren. Relaasjes bouwe mei leden kinne tagong jaan ta spesjale ienheden of sels liede ta sjantaazje en bedrigingen om macht te krijen. De yngewikkelde rjochtbankdynamyk foegje djipte en yntriges ta oan it spultsje.

Total War: Farao ferjonget de Total War-searje mei syn unike meganika en ferrassende oanpak. Oft jo in lange tiid fan binne of nij binne yn 'e searje, dit spultsje belooft in spannende en immersive ûnderfining.

boarnen:

- Totale oarloch: Farao First Look Images.