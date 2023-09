Kommende iPhone 15-searje om wichtige upgrades te krijen

Apple is ynsteld om har iPhone 15-opstelling op 12 septimber te lansearjen, mei geroften dy't suggerearje dat fjouwer iPhone-modellen dit jier sille wurde ûntbleate. De vanille iPhone 15 en iPhone 15 Plus wurde rûsd dat se itselde wurde prize as ferline jier of in marzjinale priisferheging krije, wylst de iPhone 15 Pro Max wurdt ferwachte de steilste priisferheging te sjen yn ferliking mei it foarige model.

OpenAI om yn novimber inaugurele ûntwikkelderskonferinsje te hostjen

OpenAI, de makker fan 'e populêre AI chatbot ChatGPT, sil har earste ûntwikkelderskonferinsje yn San Fransisko op novimber 6. De konferinsje sil in persoan bywenje en live-streaming opsjes biede foar ûntwikkelders om mei it bedriuw te dwaan.

Clubhouse feroaret yn Audio Messaging App

Sosjaal audioplatfoarm Clubhouse, dat populariteit krige tidens de pandemy, mar in delgong belibbe, makket in comeback as in app foar audioberjochten. Mei in resinte update is Clubhouse fan doel sosjaler en unyk te wêzen yn ferliking mei oare messaging-apps, en biedt in mear ynteraktive en immersive ûnderfining.

MediaTek ûntwikkelet 3nm-chipset mei TSMC's technology

Leading chipset-fabrikant MediaTek hat har earste 3-nanometer (nm) chip ûntwikkele mei de avansearre prosestechnology fan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Ynsteld op debút yn 2024 as ûnderdiel fan 'e MediaTek Dimensity flaggeskip chipset-searje, dizze nije chipset belooft ferbettere effisjinsje en prestaasjes.

Tecno lanseart SPARK 10 Pro Moon Explore Edition

Tecno hat de Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition-smartphone yn Yndia lansearre, in earbetoan oan ISRO's Chandrayaan 3 moanne missy. Dit apparaat hat in wyt en swart dual-tone learûntwerp ynspireare troch it oerflak fan 'e moanne, dit apparaat hat in miljeufreonlike silikon-basearre learen efterkant en waard earder yntrodusearre as de Tecno Magic Skin Edition op wrâldwide merken.

Priis Hike foar PlayStation Plus yn Yndia

Sony kundige koartlyn oan dat it de prizen fan har PlayStation Plus-jierplannen soe ferheegje om spultsjes fan hege kwaliteit en ekstra foardielen te leverjen oan abonnees. De offisjele prizen foar Yndia binne no fermeld op 'e PlayStation-webside, wjerspegelje in ferheging fan hast Rs 2,000. PlayStation Plus biedt tagong ta fergese spultsjes, proeven en eksklusive winkelkoartingen oan har abonnees, fergelykber mei Xbox Game Pass.

