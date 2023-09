Top Gear Reviewers Kom yn 'e Starfield Spirit mei Spaceship Builds

Starfield, Bethesda's heul ferwachte romte-RPG, hat de kreativiteit fan fans opwekke dy't entûsjast har eigen oanpaste romteskippen yn it spul bouwe. Om't it spultsje in protte oanpassingsopsjes biedt, wie it mar in kwestje fan tiid foardat auto-entûsjasters belangstelling foar Starfield namen. Yn in ûnferwachte beurt fan eveneminten hat de ferneamde auto-review-show, Top Gear, meidien oan 'e Starfield-hype en in humoristyske spoof makke.

De hosts fan Top Gear, Jeremy Clarkson, Richard Hammond, en James May, bekend om har leafde foar auto's, hawwe in spesjale ferskining makke yn in YouTube-fideo wêr't se in massaal romteskip út it spultsje ferkenne. It trio is ûnder de yndruk fan it ûntwerp fan it skip, en beweart dat it in "masterstik" is. Se jouwe kredyt oan 'e ûntwerper foar de oandacht foar detail, en noteart it ûntbrekken fan nagelkoppen oeral op' e massive struktuer.

De hosts wize lykwols ek op in oar romteskip dat se fine as de lelijkste auto ea. Dit ferskil yn miening hat fans ferdield, wêrby't elk har eigen miening hat oer it ûntwerp en estetyk fan 'e auto's. Guon fans binne it iens mei de brutaal earlike krityk fan Hammond, wylst oaren de kreativiteit en de ynset yn it ûntwerp fan it romteskip wurdearje.

Nettsjinsteande de farieare mieningen binne fans entûsjast om te sjen dat de Top Gear-hosts dwaande binne mei de Starfield-mienskip en har gedachten oer it spultsje diele. De fideo hat positive feedback krigen, mei fans ûnder de yndruk fan 'e humor fan' e hosts en de algemiene kwaliteit fan 'e produksje.

Starfield bliuwt spilers te boeien mei syn unike gameplay en oanpassingsopsjes. Mei de belutsenens fan populêre figueren lykas de Top Gear-hosts, is de populariteit fan it spultsje wis noch heger.

