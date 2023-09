Starfield's PC Performance Issues: Wêrom Upgrade miskien nedich wêze

Starfield, it heul ferwachte spultsje fan ûntwikkelder Bethesda, waard offisjeel frijlitten op Xbox Series X / S en PC op septimber 6. Wylst it spultsje goed ûntfongen is troch spilers, hawwe guon PC-brûkers teloarstellende prestaasjes ûnderfûn. Yn in ynterview mei Bloomberg Technology suggerearre Todd Howard, de direkteur fan Starfield, dat it opwurdearjen fan PC-hardware nedich wêze soe om it spultsje folslein te genietsjen.

Doe't Howard waard frege wêrom't it spultsje net optimalisearre wie foar PC, antwurde Howard: "Wy hawwe it spultsje foar PC optimalisearre. It rint geweldich. It is in folgjende-gen PC-spiel. Wy drukke de technology echt, dus jo moatte miskien jo PC opwurdearje foar dit spultsje.

Wylst guon fans Starfield priizge hawwe, hawwe oaren argewaasje útsprutsen mei har prestaasjes op PC. Klachten omfetsje problemen mei lytse ynterieurs dy't laden skermen nedich binne en it spultsje wurdt net optimalisearre. Dizze frustraasjes binne útsprutsen op platfoarms lykas YouTube en Twitter.

Hoewol't it kin wêze frustrerend as in PC falt koart fan it útfieren fan de lêste spultsjes, it is ek in part fan de hieltyd evoluearjende aard fan technology. Bethesda advisearret spesifike hardware foar optimale prestaasjes, ynklusyf in AMD Ryzen 5 2600X of Intel Core i7-6800K-prosessor, in AMD Radeon RX 5700 of NVIDIA GeForce 1070 Ti-grafykkaart, en 16 GB RAM. It foldwaan oan dizze minimale easken kin lykwols net resultearje yn 'e bêste prestaasjes foar in CPU-yntinsive spultsje lykas Starfield.

Uteinlik is it opwurdearjen fan PC-hardware in persoanlike kar foar spilers dy't spultsjes lykas Starfield op har bêste wolle belibje. Hoewol it in finansjele ynvestearring kin belûke, is it in gewoane praktyk yn 'e gamingmienskip om hardware periodyk te ferbetterjen.

boarnen:

- Bloomberg Technology Ynterview mei Todd Howard