Starfield PC Performance Issues: Is it tiid foar in upgrade?

Starfield, de heul ferwachte release fan ûntwikkelder Bethesda, hat úteinlik syn debút makke op Xbox Series X / S en PC op septimber 6. Guon PC-brûkers hawwe lykwols prestaasjesproblemen mei it spul ûnderfûn. Yn in ynterview mei Bloomberg Technology suggerearret Bethesda en Starfield-direkteur Todd Howard dat it tiid kin wêze foar PC-gamers om te beskôgje it opwurdearjen fan har systemen.

Doe't er frege waard oer it gebrek oan optimalisaasje foar de PC-ferzje fan it spul, antwurde Howard troch te sizzen: "Wy hawwe it spultsje foar PC optimalisearre. It rint geweldich. It is in folgjende-gen PC-spiel. Wy drukke de technology echt, dus jo moatte miskien jo PC opwurdearje foar dit spultsje. Nettsjinsteande guon fans dy't frustraasje uterje mei de prestaasjes fan it spultsje, hâldt Bethesda út dat d'r in protte geweldige funksjes binne yn Starfield en de fans reagearje posityf.

In protte PC-gamers hawwe lykwols har soargen útsprutsen op sosjale mediaplatfoarms. Opmerkings op YouTube en Twitter wize op problemen lykas faak laden skermen, minne optimalisaasje en crashes. Guon brûkers melde sels dat heechweardige grafyske kaarten lykas de 4090 stride om in stabile framerate te behâlden.

As it giet om PC-systeemeasken, advisearret Bethesda op syn minst in AMD Ryzen 5 2600X of Intel Core i7-6800K-prosessor, in AMD Radeon RX 5700 of NVIDIA GeForce 1070 Ti-grafykkaart, en 16 GB RAM. Wylst it foldwaan oan de minimale easken kin it spultsje útfiere, kin it net de bêste ûnderfining leverje foar in CPU-yntinsive spultsje lykas Starfield.

Ta beslút, wylst Starfield in nij en spannend universum oan spilers bringt, moatte guon PC-brûkers miskien beskôgje om har systemen te ferbetterjen om folslein te genietsjen fan it spultsje. Bethesda erkent dat it spultsje de grinzen fan technology triuwt, en it foldwaan oan de minimale easken kin gjin optimale prestaasjes garandearje. It kin frustrerend wêze om te ynvestearjen yn in PC-upgrade, mar foar entûsjasters dy't op 'e snijflak fan gaming wolle bliuwe, is it in needsaaklike ynvestearring.

