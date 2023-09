Wêrom Starfield hat gjin grûnauto's, neffens Todd Howard

Yn in resint petear mei Bloomberg, Todd Howard, de kreative lead by Bethesda Game Studios, ljochte ljocht op wêrom't spilers gjin tagong hawwe ta grûnauto's yn it heul ferwachte spultsje, Starfield. Doe't er frege waard oer auto's, erkende Howard de winsk foar sa'n opsje, mar ferklearre dat it ûntbrekken fan grûnauto's in bewuste beslút wie om kontrôle te hâlden oer de eksploraasjeûnderfining.

Howard stelde dat it ymplementearjen fan auto's de gameplaydynamyk signifikant soe beynfloedzje as spilers ienris op planeten lânje nei't se troch de bûtenromte wiene. Troch spilers te beheinen ta fuotferkenning, kinne de ûntwikkelders in mear gearstalde ûnderfining soargje en it tempo fan it spultsje kontrolearje. Howard tafoege, "It lit ús wirklik, foar de spilers, it in ûnderfining meitsje wêr't wy witte hoe fluch se dingen sjogge."

Wylst grûnauto's miskien net beskikber binne yn Starfield, fersekere Howard spilers dat d'r alternative traversalmeganika yn plak binne. Tegearre mei oanpasbere romteskippen kinne spilers jetpacks brûke om mobiliteit te ferbetterjen en lange tochten effisjinter te meitsjen.

Hoewol't offisjele stipe foar grûnauto's noait yn Starfield opnommen wurde kin, is it mooglik dat unoffisjele mods makke troch fans se úteinlik yn it spultsje kinne yntrodusearje. De Starfield-mienskip hat al aktyf ûntwikkele mods dy't ferskate aspekten fan it spul oanpakke, ynklusyf ferbetteringen oan 'e brûkersynterface en prestaasjesferbetterings.

As Starfield trochgiet te evoluearjen, is it heul wierskynlik dat mear substansjele mods sille wurde ûntwikkele, wêrtroch't de gameplay-mooglikheden útwreidzje. Fanôf no is Starfield beskikber foar PC, Xbox Series X | S, en Game Pass.

boarnen:

- Bloomberg

- Kotaku