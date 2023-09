Ferkenne de wrâld fan Starfield: Space Travel and Vehicles

Yn in resint ynterview mei Bloomberg besprutsen Todd Howard, de direkteur fan Bethesda's heul ferwachte spultsje Starfield, it ûnderwerp fan romtereizen binnen it spultsje. Ien fraach fan in fan brocht de kwestje fan it ûntbrekken fan lânauto's yn Starfield op, wêrby't Todd in ferklearring joech.

It beslút om lânauto's út it spultsje út te sluten wie basearre op 'e ynfloed dy't it soe hawwe op gameplay. Neffens Todd soe it opnimmen fan auto's de ûnderfining fan 'e spiler grûnslach feroarje. Troch te fokusjen op fuotreizen nei lâning op in planeet, wie Bethesda fan doel in mear kontroleare en immersive ûnderfining foar spilers te leverjen.

Ynstee fan lânauto's sille spilers tagong hawwe ta in jetpack, dat kin wurde opwurdearre. Dit soarget foar ferkenning en trochgong op it oerflak fan 'e planeet, wylst it winske tempo fan it spultsje noch behâldt. Bethesda woe dat spilers har tiid nimme om de ferskate planeten te ferkennen en de quests te foltôgjen dy't op harren wachtsje.

It ynterview omfettet ek Phil Spencer, it haad fan Xbox, dy't de aspekten fan publisearjen en distribúsje fan Starfield's lansearring besprekt. De klip is in koarte fiif minuten lang, mar biedt ekstra ynsjoch yn it spultsje en syn frijlitting.

Wylst guon fans miskien hawwe hope op it opnimmen fan lânauto's yn Starfield, waard it beslút om te fokusjen op fuotreizen en it brûken fan in jetpack makke mei de bedoeling om in mear immersive en bewuste ûnderfining te meitsjen. As it spultsje trochgiet mei syn ûntwikkeling en mear details ferskine, kinne spilers útsjen nei it ferkennen fan 'e grutte galaxy fan Starfield op foet en yn har trouwe romteskippen.

boarnen:

- Ynterview mei Todd Howard en Phil Spencer útfierd troch Bloomberg