De direkteur fan Starfield praat oer auto's, PC-prestaasjes, en mear

Yn in resint ynterview beantwurde Bethesda's direkteur Todd Howard en Xbox CEO Phil Spencer ferskate fragen oer it nij útbrochte spultsje, Starfield. Ien fan 'e besprutsen ûnderwerpen wie it ûntbrekken fan grûnauto's yn it spul. Howard ferklearre dat hoewol se hienen beskôge as it ymplementearjen fan grûnauto's, besleat de studio úteinlik dat it wichtich wie foar spilers om te foet te reizgjen nei't se fan har skippen ôfstannen. Dit koe ûntwikkelders de snelheid fan 'e spilers mjitte en it spultsje dêrop ûntwerpe. Derneist soe it yntrodusearjen fan auto's de gameplay-ûnderfining signifikant hawwe feroare. Howard neamde lykwols dat spilers noch altyd in skip en in jetpack hawwe, dy't kinne wurde beskôge as auto's op har eigen rjocht.

It ynterview rekke ek oer Starfield's PC-prestaasjes en Xbox-eksklusiviteit. Doe't frege waard, wegere Howard it idee dat it spultsje net wie optimalisearre foar PC. Hy stelde dat Starfield in spultsje fan 'e hjoeddeistige generaasje is, wat betsjuttet dat guon spilers har PC's miskien moatte opwurdearje om it folslein te genietsjen. As antwurd op in fraach oer konkurrinsje fan oare spultsjes lykas Baldur's Gate, spruts Howard de titel fan Larian Studios net direkt oan, mar spruts it leauwe út dat Starfield spilers in protte jierren te kommen soe meidwaan.

Tidens it ynterview joech Phil Spencer ynsjoch út in saaklik perspektyf. Hy iepenbiere dat Starfield op it stuit de meast spile aktuele-gen Xbox eksklusive is, mei tûzenen spilers op Game Pass. Derneist merkte hy op dat Starfield Bethesda's meast winske spultsje op Steam is. Hy keas lykwols net út te jaan oft The Elder Scrolls 6 ek eksklusyf soe wêze foar Xbox en PC.

Oer it algemien hat it ynterview ljocht brocht oer ferskate aspekten fan Starfield, ynklusyf it kreative beslút efter it ûntbrekken fan grûnauto's, de PC-prestaasjeseasken, en de resepsje fan it spultsje yn termen fan populariteit en winsklist. Mei syn unike oanpak foar romteferkenning presintearret Starfield in nije en spannende ûndernimming foar Bethesda en hat grutte ferwachting generearre ûnder spilers en fans.

boarnen:

- Bloomberg Technology (ynterview mei Todd Howard en Phil Spencer)