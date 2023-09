Harsensimplantaten fertale gedachten yn spraak, tank oan Stanford-ûndersikers

Undersikers fan 'e Stanford University hawwe mei súkses harsensimplantaten brûkt om tinzen oer te setten yn spraak mei help fan moderne software. De stúdzje befette it gebrûk fan aspirine-grutte sensoren dy't yn 'e harsens ymplantearre binne om sinjalen te detektearjen fan spraak-relatearre gebieten en omsette se yn tekst werjûn op in kompjûterskerm. Dizze trochbraaktechnology biedt hope foar dyjingen dy't lije oan betingsten lykas amyotrofyske laterale sklerose (ALS) dy't har fermogen om te sprekken beynfloedzje.

Pat Bennett, in 68-jierrige ALS-pasjint, wie foarsjoen fan twa sensoren lâns it oerflak fan har harsens. Dizze sensoren, diel fan in intracortical brain-computer ynterface (BCI), oerdroegen harsensaktiviteit relatearre oan spraakpogingen nei de software. Oer in perioade fan fjouwer moanne waard de software oplaat om Bennett's besochte spraak te ûntsiferjen, wat resultearre yn in snelheid fan 62 wurden per minút op in kompjûterskerm. Dit wie mear as trije kear flugger as eardere records foar kommunikaasje by BCI.

De lytse silisiumelektroden dy't yn Bennett's cerebral cortex implantearre waarden yn 8-by-8 rasters arranzjearre, mei elke array mei 64 elektroden. Dizze elektroden waarden ferbûn mei in kompjûter fia gouden triedden en in AI-algoritme waard brûkt om de elektroanyske ynformaasje út it brein te ûntsiferjen. It algoritme learde de aktiviteit te ûnderskieden dy't ferbûn is mei it foarmjen fan spraaklûden en levere de "bêste ried" fan 'e wurden fertsjintwurdige troch Bennett's besykjen.

Wylst de ûndersikers erkende dat it systeem in flaterrate hie fan 9.1% mei in beheinde wurdskat fan 50 wurden en 23.8% mei in útwreide wurdskat fan 125,000 wurden, se beskôgen it in wichtige stap foarút. Bennett spruts har opwining út oer de potinsjele ynfloed fan dizze technology op it libben fan net-ferbale yndividuen, en betocht hoe't it deistige aktiviteiten koe ferbetterje en har tinzen yn real-time kinne kommunisearje.

