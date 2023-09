TicWatch Pro 5 Wear OS Smartwatch te keap foar $ 297

De TicWatch Pro 5 Wear OS Smartwatch is op it stuit te keap foar $ 297, del fan syn oarspronklike priis fan $ 350. Dit is de twadde priisferheging ea sûnt de smartwatch lansearre earder dit jier. De TicWatch Pro 5 biedt op syn minst twa folsleine dagen batterijlibben per lading en hat in rotearjende kroan tegearre mei in 48mm OLED-display. Oandreaun troch de Snapdragon W5 + Gen 1-chip, omfettet it ferskate technologyen foar sûnensmonitoring, lykas hertslachmonitoring, sliepfolging, en bloedsoerstofnivo-monitoring.

Motorola MA1 Wireless Android Auto Car Adapter koarting op $ 75

De Motorola MA1 Wireless Android Auto Car Adapter is no beskikber foar $ 75, del fan syn gewoane priis fan $ 90. Dit is de leechste priis dy't wy sûnt jannewaris hawwe sjoen. De MA1-adapter lit jo de besteande entertainment-ienheid fan jo auto opwurdearje mei draadloze Android Auto-stipe. Ynstee fan jo smartphone fysyk te ferbinen mei de auto, kinne jo it draadloos koppele foar in mear naadleaze ûnderfining. De adapter stekt yn jo auto fia USB-A, en foeget gemak en gemak ta oan jo deistige pendel.

Skullcandy Rail ANC Earbuds te keap foar $ 80

De Skullcandy Rail ANC Earbuds binne op it stuit te keap foar $ 80, in koarting fan har reguliere priis fan $ 100. Dizze koptelefoanen hawwe aktive lûdreduksje, en leverje in mear immersive audio-ûnderfining. Mei in batterijlibben fan maksimaal 38 oeren en multipoint Bluetooth-koppeling kinne jo tagelyk ferbine mei twa apparaten. De koptelefoanen komme ek mei 12mm-bestjoerders foar krêftich lûd en onboard Tile-tracking foar tafoege gemak.

Neist dizze oanbiedingen biedt 9to5Google ynformaasje oer de bêste ynruildeals foar Android-smartphones en oare apparaten.

