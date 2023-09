Intel ûntbleatet Thunderbolt 5: fersterkjen fan bânbreedte foar flugger opladen en eksterne GPU's

Intel hat koartlyn Thunderbolt 5 yntrodusearre, in nije standert dy't in signifikante ferheging fan bânbreedte biedt foar de populêre ferbining. Mei Thunderbolt 5 kinne brûkers ferwachtsje om ferbûne laptops op in folle flugger taryf op te laden yn ferliking mei syn foargonger, Thunderbolt 4. Dêrnjonken sjocht Intel it potinsjeel foar Thunderbolt 5 om in earder oersjoen produkt op te wekken: de eksterne grafyske ferwurkingsienheid (GPU) foar gamers en kreativen.

Mei in yndrukwekkende bidirectionele bânbreedte fan 80 gigabits, dûbel dy fan Thunderbolt 4, biedt Thunderbolt 5 ek in ferrassende 120Gbps bânbreedte foar eksterne byldskermen. Dizze trijefâldige ferheging stelt brûkers yn steat om meardere 8K-displays as ien display oan te jaan mei in útsûnderlike ferfarskingsfrekwinsje fan oant 540Hz. Dizze ferbettering makket Thunderbolt 5 in winsklike kar foar dyjingen dy't de bêste gamingmonitors op 'e merke sykje.

De hegere snelheid en gruttere bânbreedte fan Thunderbolt 5 profitearje net allinich fan gegevensferfier, mar ek oplaadsnelheden. Thunderbolt 5-apparaten kinne maksimaal 240W oan krêft leverje, wêrtroch't de needsaak foar in aparte krêftpoarte op in protte laptops mooglik eliminearret. Dizze ûntjouwing soarget foar mear romte foar ekstra havens op it laptopchassis, wat it gemak en ferbining ferbetterje.

Neffens Jason Ziller, haad fan Intel's Client Connectivity Division, koe de ferhege bânbreedte fan Thunderbolt 5 in fernijde belangstelling foar eksterne grafyske kaarten opwekke. Yn it ferline soene minsken kasten keapje dy't krêftige grafyske kaarten en stroomfoarsjenningen ûnderbrocht om de grafyske mooglikheden fan har kompjûters te ferbetterjen. Dizze eksterne GPU's hawwe lykwols nea wiidferspraat populariteit krigen fanwegen har kosten en bulkiens. Ziller is fan betinken dat de ferbettere prestaasjes fan Thunderbolt 5 eksterne GPU's werom yn 'e mainstream kinne bringe, om't de ferdûbeling fan bânbreedte kânsen iepenet foar ferbettere prestaasjes en útwreide mooglikheden.

Ziller hat ek oanwiisd op de mooglikheid fan eksterne AI-versnellers yn 'e takomst, mei oantsjutting fan de groeiende fraach nei AI yn' e kliïntromte. Wylst Thunderbolt 5-ynrjochte apparaten net wurde ferwachte dat se de merke sille reitsje oant 2024, kinne konsuminten in opmerklike ferheging fan snelheid en de potinsjele opnij fan eksterne GPU's ferwachtsje.

Ta beslút, Intel's Thunderbolt 5 biedt signifikant ferbettere bânbreedte, wêrtroch rapper opladen en de potensjele oplibbing fan eksterne GPU's mooglik is. Mei de mooglikheid om byldskermen mei hege resolúsje te betsjinjen en ferhege krêft te leverjen, is Thunderbolt 5 klear om de brûkersûnderfining te ferbetterjen foar gamers, kreativen en elkenien dy't rapper gegevensferfier sykje. Wy sille lykwols moatte wachtsje oant 2024 om it folsleine potensjeel fan Thunderbolt 5 en har ynfloed op 'e merke te sjen.

boarnen:

- PC Gamer

- Razer

- CalDigit