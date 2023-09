Instagram Threads wreidet sykfunksje út nei mear lannen

Goed nijs foar brûkers fan Instagram Threads! De sykfunksje, dy't yn earste ynstânsje yn Austraalje en Nij-Seelân waard hifke, wreidet no út nei in protte Ingelske en Spaanske sprekkende lannen. Mark Zuckerberg, de CEO fan Meta, it bedriuw efter Threads, dielde dizze spannende update. Dit betsjut dat brûkers yn lannen lykas Argentynje, Yndia, Meksiko, it Feriene Keninkryk en de Feriene Steaten no de basissykfunksje yn Threads kinne brûke.

Dizze sykfunksje is in wichtige stap foarút foar Threads, om't it fan doel is in folslein sosjaal netwurk te wurden. Mark Zuckerberg joech ek oan op kommende updates dy't dizze sykfunksje nei mear lannen kinne bringe. It is lykwols wichtich om te notearjen dat net alle lannen fan 'e Jeropeeske Uny binne opnommen yn dizze útwreiding fanwegen regeljouwingsútdagings yn ferbân mei wetten foar beskerming fan brûkersgegevens.

Foarôfgeand oan dizze fernijing hie Threads in beheinde sykfunksje dy't allinich brûkers tastien oare Threads-brûkers te finen, sûnder de mooglikheid om te sykjen nei berjochten of ynhâld. Mei de ynfiering fan folsleine-tekstsykjen kinne brûkers no sykje nei spesifike kaaiwurden en ûnderwerpen dy't besprutsen binne op it platfoarm, en ferbetterje de algemiene brûkersûnderfining.

It útwreidzjen fan de sykfunksje yn Threads is ûnderdiel fan Instagram's oanhâldende ynspanningen om belutsenens op it platfoarm te stimulearjen. Diskusjes krigen ynearsten populariteit troch nije brûkers te ferbinen mei har âlder-app, Instagram, om har te helpen folgers te krijen en maklik te ferbinen mei oare brûkers.

Wylst Threads sûnt syn lansearring wat nije funksjes hat yntrodusearre, lykas in gronologyske feed, in plak om likes te sjen, in ljepper foar reposts, en ferskate ferbetteringen, mist it noch bepaalde funksjes om te konkurrearjen mei oare platfoarms lykas X (eartiids bekend as Twitter). Brûkers sykje nei funksjonaliteiten lykas listen, blêdwizers en trends, dy't Twitter in hub makke hawwe foar wrâldwide petearen.

Sûnder funksjes lykas sykjen en trends falt Threads tekoart oan it gefoel as in real-time nijsnetwurk. Mei de útwreiding fan 'e sykfunksje nimt Threads lykwols in stap tichterby om in mear wiidweidich sosjaal netwurk te wurden.

