Meta wreidet trefwurdsykjen út op diskusjes

Meta, it memmebedriuw fan populêre sosjale mediaplatfoarms, ferbettert de sykûnderfining op Threads fierder troch har sykfunksje foar trefwurden út te wreidzjen. Yn earste ynstânsje testen yn Austraalje en Nij-Seelân, dizze funksje is no beskikber yn lannen dêr't Ingelsk en Spaansk wurde wiid sprutsen.

Earder koene brûkers sykje nei minsken op Threads op har brûkersnamme. Mei de nije fernijing wreidet de sykfunksjonaliteit út om alle berjochten op te nimmen dy't it opjûne kaaiwurd befetsje. Dit spegelet in ferienfâldige ferzje fan Instagram's sykfunksje, en biedt brûkers in wiidweidigere sykûnderfining.

Meta's beslút om trefwurdsykjen yn it Ingelsk en Spaansk út te rollen reflektearret har ynset foar it ferbetterjen fan brûkersûnderfining yn ferskate regio's. Se sykje aktyf feedback om de sykfunksje fierder te ferbetterjen, mei plannen om it yn 'e heine takomst út te wreidzjen nei oare talen en lannen.

Threads, Meta's sosjale mediaplatfoarm, hat koartlyn ferskate updates yntrodusearre, ynklusyf de Threads-webapp en funksjes lykas dielen yn Instagram-direkte berjochten en oanpasbere alt-tekst. Hoewol it platfoarm yn 't earstoan wichtige oandacht krige mei mear dan 100 miljoen oanmeldingen binnen dagen nei syn lansearring, stie it foar in delgong yn populariteit as brûkers weromkamen nei mear fertroude platfoarms en Twitter.

Mei Meta's trochgeande ferbetteringen, lykas de webferzje en útwreide sykfunksje, kinne Threads lykwols guon brûkers werom nei it platfoarm lokke. Troch te foldwaan oan de foarkar fan brûkers yn spesifike lannen en talen, is Meta fan doel in mear personaliseare en boeiende ûnderfining te leverjen.

De sykfunksje foar trefwurden is op it stuit beskikber yn it Ingelsk en Spaansk, rjochte op lannen wêr't dizze talen gewoanlik brûkt wurde foar it pleatsen, ynklusyf Argentynje, Yndia, Meksiko en de FS. Brûkers kinne tagong krije ta dizze funksje op sawol mobyl as webplatfoarms.

boarnen:

meta