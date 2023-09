Ferkenne de Funky en Cool Ship Designs yn Starfield

Sûnt de frijlitting fan Starfield hawwe spilers gjin tiid fergriemd yn it meitsjen fan har eigen unike en ferbyldingsrike skipûntwerpen. Fan it opnij oanmeitsjen fan byldbepalende skippen fan leafste franchises lykas Mass Effect, Star Wars, en Halo oant it tafoegjen fan har eigen funky twists, de kreativiteit yn skipûntwerp is wirklik ynspirearjend.

The Unbeatable Ship

Ien opfallend skipûntwerp is it Unbeatable Ship, passend neamd om't fijannen altyd it sintrum fan it skip rjochtsje, mar dit skip mist in sintrum tûk. Oanmakke troch Morfalath, sport it skip in hoekich en doalhôf-like ynterieur fol mei klaustrofobyske pods en ljedders. It liket op iets dat it Federal Bureau of Control soe produsearje as se de romte weage.

De Swarte Pearl

Troch ynspiraasje te nimmen fan 'e Pirates of the Caribbean-franchise, makke SnaKeMuHo de legindaryske Black Pearl opnij. It kin soepeler op wetter farre, mar syn oanwêzigens yn Starfield foeget in aventoerlike touch ta. Stel jo gewoan foar dat jo de seebries fiele en it kreakjen fan it skip hearre as jo de kosmos ferkenne.

Thomas The Freaking Tank Engine

Thomas The Tank Engine, in leafste karakter bekend om op ûnferwachte plakken opdûkt, hat syn paad yn Starfield makke. Makke troch MrCaine332, dizze werjefte behâldt de klassike skeeljende eagen, en soarget derfoar dat fans fan 'e Britske lokomotyf har direkt thús sille fiele yn' e grutte romte.

Giant Space Crab

Ynspirearre troch it spultsje Fight Crab, ûntwurp vwinks in kolossaal mecha kreeftskip. Op it earste each liket it in standert skip te wêzen mei twa pincers taheakke, mar neier ûndersyk lit syn epyske proporsjes sjen. It ûntwerp fan it skip stiet op, benammen yn dramatyske opnamen dy't binnen in sânstoarm binne.

Space Train

Hoewol net it meast praktyske skip, toant de romtetrein it potensjeel foar kreative skipûntwerpen. De opslachromte oan board soe grut wêze, perfekt foar it opslaan fan skatten en hannelsguod. Sels as net funksjoneel, is it visueel opfallende skip ûntwurpen troch lemonprincess in sicht om te sjen.

Magic School Bus

Fans fan 'e cartoon '90 Magic School Bus sille de rekreaasje wurdearje troch sp7r. Dit skip tsjinnet as de ienige foarm fan ferfier fan bern tusken systemen, wêrtroch't de reis nei skoalle in ûnferjitlik aventoer makket. It opnij oanmeitsjen fan dit leafste ûntwerp biedt nostalgy en wille foar dyjingen dy't opgroeid binne mei it besjen fan de edukative searje.

Planet Express

In oare skepping fan sp7r, it Planet Express-skip fan Futurama, is direkt werkenber en foeget in kleurige touch ta oan it Starfield-universum. Wylst mobiliteit en fjochtsmooglikheden ûntbrekt, vangt dit frachtskip de geast fan 'e orizjinele searje perfekt.

Borg's Cube

IngeniousIdiocy makke in yndrukwekkende rekreaasje fan it onheilspellende Borg's Cube-skip fan Star Trek. Nettsjinsteande it feit dat it ûnpraktysk is en soms de kamera hindere, is de mooglikheid om in driuwende kubus te fleanen in prestaasje op himsels. Dit skip tsjinkomme yn 'e grutte romte soe in wirklik ûnferjitlike ûnderfining wêze.

Konsulêre Klasse Cruiser

DaMightyMilkMan bringt de elegânsje fan 'e Consular-Class Cruiser fan Star Wars yn Starfield. Fergean fan it markearjen fan de mear foarkommende Millennium Falcon- en X-Wing-ûntwerpen, toant dit minder bekende skip út it Clone Wars-tiidrek de breedte fan Star Wars-skipûntwerpen.

Foarút oant Dawn

VantaGenesis biedt spilers in kâns om de UNSC Forward Unto Dawn te pilotearjen, in massaal skip dat bekend is foar Halo-fans. Dit skip, sjoen yn 'e ôfslutende mominten fan Halo 3, foeget in touch fan nostalgy ta foar fans fan' e byldbepalende spultsje-searje.

Mei mear as 6 miljoen spilers dy't har meidwaan oan Starfield yn har earste folsleine dei, kinne wy ​​​​noch mear ongelooflijke skippen ferwachtsje om it spultsje te sierjen. De kreativiteit fan 'e mienskip bliuwt fernuverje, en it sil ynteressant wêze om te sjen hokker oare unike en ferbyldingsrike ûntwerpen opkomme as it spultsje yn populariteit groeit.

