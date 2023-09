Nije Apple Watches en iPhone 15 Pro mei bywurke sensors en titanium chassis

Neffens in rapport fan Bloomberg sil de kommende Apple Watch Series 9 fokusje op it ferbetterjen fan syn sensoren om snelheid, effisjinsje en krektens te ferbetterjen. Ien fan 'e grutte updates sil in nije optyske hertslachsensor wêze, mei as doel om ferhege krektens te leverjen foar ferskate sûnensfunksjes lykas warskôgings foar abnormale hertslach. Derneist sil de Apple Watch Series 9 in nije U2 ultra-breedbân-chip opnimme, dy't ferwachte wurdt om presys folgjen te ferbetterjen binnen de Find My-app foar ferlerne items.

Wat ûntwerp oanbelanget, sil de Apple Watch Series 9 har hjoeddeistige uterlik behâlde, mei modellen te krijen yn 41mm en 45mm gefallen. D'r sil lykwols in ferskowing wêze nei 3D-printe gefallen foar modellen fan roestfrij stiel, yn oerienstimming mei Apple's ekologyske oanpak. It Ultra-model sil ek syn 49mm saakgrutte hâlde.

Oan 'e oare kant is de iPhone 15 Pro-opstelling ynsteld om wat wichtige feroaringen te ûndergean. De nije modellen sille in titanium chassis hawwe, wêrtroch se sawat 10 prosint lichter binne as har foargongers. It titanium-ûntwerp sil in matte finish biede, it eliminearjen fan fingerprint-vlekken en hat rûne rânen foar ferbettere ergonomie. Boppedat sille alle fjouwer iPhone 15-modellen de U2 ultra wideband-chip krije, lykas ek in aksjeknop om de ring / mute-skeakel te ferfangen. De iPhone 15 Pro sil ek in opknapt chassis yntrodusearje om makliker reparaasjes te fasilitearjen.

Wylst details oangeande de AirPods min binne, wurdt it geroften dat de AirPods Pro in USB-C-poarte sil krije yn har gefal. Fierder wurde de reguliere AirPods en AirPods Max ferwachte dat se it folgjende jier oergean fan Lightning nei USB-C-ferbiningen.

Yn 't algemien jouwe dizze updates de ynset fan Apple oan om de prestaasjes en brûkersûnderfining fan har flaggeskipapparaten te ferbetterjen. De fokus op ferbettere sensoren en in lichter titanium chassis toant de tawijing fan it bedriuw oan ynnovaasje en klanttefredenheid.

