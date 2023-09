De heulste oven op it súdlik healrûn: de nije trochbraak yn produksje fan UQ

De Universiteit fan Queenslân (UQ) hat koartlyn in state-of-the-art oven oankocht dy't temperatueren oant 3,000 graden Celsius kin berikke. Neffens Associate Professor Michael Heitzmann is dizze oven net allinich in gewoane oven, om't it it potensjeel hat om de produksje en testen fan komponinten foar hypersonyske jets te revolúsjonearjen.

Dizze baanbrekkende technology, dat is de waarmste oven yn syn soarte op it súdlik healrûn, lit UQ materialen ferwurkje boppe 2,500 graden. Dr Heitzmann ferklearret dat dizze mooglikheid de temperatuerresistinsje fan materialen nei ungewoane nivo's driuwt, wêrtroch't de universiteit komponinten foar romtereizen en definsje kin produsearje en testen. Spesifyk leit har fokus yn romtetechnology en snelfleanende autotechnology yn 'e definsjesektor.

Wrijving mei hege snelheid ûnderfûn by flechten kin resultearje yn ultrahege temperatueren, wêrtroch it krúsjaal is om materialen te hawwen dy't sokke omstannichheden kinne ferneare. Troch tagong te hawwen ta dizze foaroansteande oven, kin UQ no materialen ûntwikkelje en testen dy't de fereaske temperatuerresistinsje hawwe foar de heule doer fan in flecht.

Hypersonix Launch Systems, in oprjochte romtebedriuw basearre yn Queenslân, is ien fan 'e bedriuwen dy't profitearje fan' e produksjemooglikheden fan UQ om komponinten foar har fleantúch te produsearjen en te testen. Neffens Sam Grieve, in fertsjintwurdiger fan Hypersonix, is dizze technology essensjeel foar de produksje- en romtesektor fan Austraalje. It lit se dielen produsearje dy't earder ûnmooglik wiene om binnen it lân te meitsjen, wat de ôfhinklikens fan ymporten ferminderje.

Ien fan Hypersonix's projekten omfettet de ûntwikkeling fan in ûnbemanne, hypersonyske fleantúch mei de namme Dart, ynsteld om te lansearjen yn 2024. Mei dielen dy't produsearre en hifke wurde by UQ, is it bedriuw fan doel om romte te minimalisearjen troch it meitsjen fan in auto neamd de Delta Velos. Dit auto sil hypersonyske oandriuwing brûke om yn 'e sfear te fersnellen, en bringt lytse satelliten yn' e baan foardat se weromkeare nei de ierde en feilich lâne foar wergebrûk.

De gefolgen fan UQ's nije fabrikaazjefermogen berikke bûten de loftfeartyndustry. Greta Nabbs-Keller, de Associate Director of Defence, Space, and National Security by UQ, beklammet de betsjutting fan dizze trochbraak foar Austraalje's definsje en romteproduksjebelangen. De avansearre materialen testen en gearstalde kapasiteiten fan 'e oven binne kritysk foar it berikken fan soevereine kapasiteiten.

Fierder slút dizze avansearre technology oerien mei it nije definsjepartnerskip fan Austraalje ûnder it AUKUS-kader, wêrby't de Feriene Steaten en it Feriene Keninkryk. Dr Nabbs-Keller beljochtet de eigenheid fan 'e oven fan UQ en har potensjeel om in ûntbrekkend stik te foljen yn' e fabrikaazjepuzel foar sawol definsje as boargerromteapplikaasjes, en ûnderskiedt it fan 'e ûndersyksmooglikheden fan oare universiteiten.

Ta beslút, de akwisysje fan 'e Universiteit fan Queenslân fan' e heulste oven op it súdlik healrûn makket de fabrikaazje en testen fan komponinten foar hypersonyske jets by ungewoane temperatueren mooglik. Dizze trochbraaktechnology hat wichtige gefolgen foar Austraalje's definsje- en romtefabryksektor, en biedt kânsen foar soevereine kapasiteiten en strategyske gearwurkingsferbannen ûnder it AUKUS-ramt.

boarnen:

- ABC Nijs: George Roberts