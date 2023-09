Starfield-spilers meitsje ûnferslaanbere, mar ûnsjogge skippen

Starfield-spilers hawwe in unike oplossing ûntdutsen foar har minne piloatfeardigens troch skippen te ûntwerpen dy't praktysk ûnferwoastber binne troch har ûnkonvinsjonele foarmen. Dizze skipûntwerpen binne dield op platfoarms lykas Reddit, en toant de kreativiteit en fernimstigens fan 'e spilers.

Ien skipûntwerp, bekend as de Fat L of L-Wing, wurdt beskôge as "effektyf ymmún" foar fijânskea. De asymmetryske L-foarm fan it skip betizet fijannige skippen, wêrtroch't it dreech is om har struktuer te rjochtsjen. De makker fan 'e Fat L, Reddit-brûker Solace_of_the_Thorns, frege yn earste ynstânsje hoe't NPC doelspilers ferstjoert en besleat dit te eksploitearjen troch in unkonvinsjoneel ûntwerp te meitsjen. It middenpunt fan it skip, dat is it punt dat troch fijannen rjochte is, is mei opsetsin pleatst yn romte ynstee fan binnen it skip. Dit soarget derfoar dat fijânske raketten it skip folslein misse, wêrtroch it praktysk ûnkwetsber is foar frontale oanfallen. It neidiel is lykwols dat it uterlik fan it skip minder as oantreklik is.

In fideoklip pleatst troch Solace_of_the_Thorns toant de Fat L yn aksje, ûntbleatet it skip steapele mei Starfield's habitatmodules en hat in tinne, lange earmstruktuer om de L-foarm te meitsjen. Wylst it skip miskien gjin skientmewedstriden wint, kin syn effektiviteit yn 'e striid net wegere wurde.

In oar skipûntwerp dat profitearret fan Starfield's skipsbou-ark is in fjouwerkant skip makke troch Reddit-brûker Morfalath. Dit skip triuwt it spultsje syn lingte, breedte en hichte beheinings ta it maksimum, resultearret yn in struktuer dy't liket allinnich op de omtrek fan in fjouwerkant. It skip is gearstald út tal fan fjouwerkante keamers yngewikkeld ferbûn, wêrtroch it in nachtmerje om te navigearjen. De cockpit, motoren en lâningsbaai binne ferburgen te midden fan it doalhôf fan keamers, wêrtroch spilers moatte meidwaan oan in spultsje fan I-Spy om se te lokalisearjen.

Hoewol dizze ûnkonvinsjonele skipûntwerpen miskien net visueel oansprekkend binne, litte se it ynnovative tinken en fermogen fan 'e spilers sjen om spielmeganika te eksploitearjen. Troch skippen te meitsjen dy't fijân-targetingsystemen fergrieme, hawwe Starfield-spilers in manier fûn om har gebrek oan pilotfeardigens te kompensearjen en praktysk ûnferslaanbere skippen te meitsjen.

