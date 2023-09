Smart Vision Glasses: Bemachtigjen fan fisueel beheinden mei technology

Seetharam (Ramu) Muthangi, de skepper fan Smart Vision Glasses, is op in missy om it libben fan fisueel beheinde yndividuen yn Yndia te ferbetterjen. Yn in lân mei 18 miljoen blinen, biedt Muthangi's ynnovative apparaat assistinsje by lêzen, objektherkenning, gesichtsherkenning en navigaasje, allegear oandreaun troch Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) technology.

De ynspiraasje foar Smart Vision Glasses kaam út persoanlike ûnderfiningen. Muthangi wie tsjûge fan de útdagings fan syn heit, dy't in slopende blessuere hie, en syn suster, dy't har fisy ferlear fanwegen in lette diabetyske retinopathy-diagnoaze. Besletten om oaren te helpen yn ferlykbere situaasjes, ûntwikkele hy in apparaat dat deistige aktiviteiten minder ferfeelsum koe meitsje en de fisueel beheinden ynstimme om selsstanniger te wêzen.

De Smart Vision Glasses prototype waard ûntwikkele yn 2018 en lansearre ferline jier. Dit lichtgewicht draachbere apparaat is hechte oan in bril en biedt fiif wichtige funksjes. Troch Braille-knoppen op it frame te brûken, kinne brûkers tagong krije ta funksjes lykas objektherkenning, lêzen, gesichtsherkenning en navigaasjehelp. It apparaat is ferbûn mei in mobile telefoan fia Bluetooth, en in byhearrende mobile applikaasje jout ekstra stipe.

It apparaat brûkt LIDAR-technology, dy't objekten en ôfstannen detektearret mei pulsearre laserljocht. It kin printe siden lêze fia Optical Character Recognition (OCR) en omsette se yn spraak. It kin ek gesichten werkenne en oant 150 nammen opslaan foar takomstige referinsje. De bril fungearret as in kuierassistent, en warskôget de brûker foar obstakels op har paad.

Muthangi's bedriuw, SHG Technologies, produsearret de Smart Vision Glasses yn Bengaluru, Yndia. Oant no binne 2,500 glêzen ferkocht, en it bedriuw wurket kontinu oan it ferbetterjen fan de technology. Se ûntwikkelje op it stuit in nije ferzje fan it apparaat dat gebrûk makket fan bonkegeliedingsbrillen om de needsaak foar in Bluetooth-band te eliminearjen.

De Smart Vision Glasses binne goed ûntfongen troch bline skoallen, Rotary Clubs, en organisaasjes lykas Vision Aid en Help the Blind Foundation, dy't subsydzjes en stipe leverje foar yndividuen yn need. Klinyske proeven binne útfierd yn it Aravind Eye Hospital yn Madurai, en Muthangi's team wurket aktyf gear mei oare eachsikehuzen yn Yndia.

Troch AI- en ML-technology te brûken, revolúsjonearje Smart Vision Glasses it libben fan fisueel beheinde yndividuen yn Yndia. Mei ferhege tagonklikens foar technology kinne de visueel beheinden trochgean te learen, te wurkjen en de wrâld mei grutter gemak en ûnôfhinklikens te navigearjen.

