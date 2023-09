Huawei sil nije smartwatch ûntbleate: Huawei Watch GT 4

Huawei is ynsteld om in nije tafoeging oan syn smartwatch-kolleksje yn te fieren mei de kommende lansearring fan 'e Huawei Watch GT 4. Hoewol net offisjeel befêstige, lekt ynformaasje suggerearret dat it horloazje beskikber is yn twa maten: 41mm en 46mm.

Lekte ôfbyldings jouwe oan dat it 41mm-model in gewoane râne sil hawwe, wylst it 46mm-model sil komme mei in timing-bezel. Der wurdt spekulearre dat d'r sels in tredde horloazjeûntwerp kin wêze. In teaser-klip pleatst op sosjale media jout in glimp fan 'e stilike estetyk en weelde dy't it kommende horloazje sil biede.

Ien bysûndere funksje dy't it mystery horloazje ûnderskiedt fan 'e lekke ôfbyldings fan' e Huawei Watch GT 4 (46mm) is in mear promininte toptrijehoek mei gouden trim. Dit kin in oare kleur foarstelle as sels in folslein nij model, mooglik in pro-ferzje.

Lekte live ôfbyldings fan 'e Huawei Watch GT 4 (46mm) litte sjen dat it horloazje kin wurde oanpast mei ferskate polsriemen, hoewol se it tredde bezelûntwerp net sjen litte.

Yn ferliking mei oare Huawei-smartwatches lykas de Huawei Watch 4 en 4 Pro, hat de GT-searje de neiging om minder funksjes oan te bieden by it útfieren fan guon ferzje fan HarmonyOS. De GT-horloazjes binne lykwols betelberder, mei't de 41mm- en 46mm-modellen fan 'e GT 4 ferwachte wurde te priis op respektivelik € 250 en € 400, yn tsjinstelling ta it priisberik fan € 450 / € 700 fan 'e Watch 4 en 4 Pro .

Yn termen fan batterijlibben suggerearje lekke gegevens dat de GT 4-modellen in langere libbensdoer fan maksimaal twa wiken sille hawwe. Derneist binne se ynsteld om rappe draadloze opladen te stypjen (10-18W) en komme yn ferskate koffermaterialen, ynklusyf roestfrij stiel mei in learen riem en in metalen koffer mei in plestik riem.

Wylst ferwachting groeit, belooft Huawei's nije smartwatch-oanbod in ferskaat oan karren foar konsuminten dy't sawol styl as funksjonaliteit sykje.

