It heul ferwachte twadde seizoen fan "The Sandman", makke troch Neil Gaiman, Allan Heinberg, en David S. Goyer, hat in slach rekke troch oanhâldende kontraktûnderhannelingen. Wylst se wachtsje op foarútgong op dit front, sille fans fan 'e searje ynkoarten in kopy fan it earste seizoen yn digitaal as fysyk formaat hawwe kinne.

Op 18 septimber sil "The Sandman: The Complete First Season" beskikber wêze foar digitale streaming op platfoarms lykas Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play, en Vudu. Foar dyjingen dy't fysike kopyen leaver hawwe, wurde 4K Ultra HD, Blu-ray en DVD-sets op 28 novimber frijlitten.

De set omfettet alle 11 ôfleverings fan it earste seizoen, tegearre mei spesjale funksjes ynklusyf in efter-de-skermen sneak Peek en in ferkenning fan "The World of The Endless".

Wylst Peter Friedlander, Netflix's haad fan UCAN scripted TV, net direkt oansprak of it twadde seizoen de titel "Seizoen 2" sil krije, suggerearre hy op in mooglikheid om de show yn "voluminten" te benaderjen. Friedlander sei: “Der binne besluten dy't net binne makke, mar wy beskôgje batching oanpak. Alles stiet op tafel as it giet om 'Sandman'. It is in ynnovative show.” Dit ymplisearret dat de struktuer fan 'e foarstelling ûnkonvinsjoneel kin wêze, mooglik mei bonus-ôfleverings of groepearje ferhaallinen.

Om de opwining ta te foegjen, binne hjir de foarstelde retailprizen foar de ferskate ferzjes fan "The Sandman: The Complete First Season": Digital UHD ($ 24.99), 4K Ultra HD ($ 44.98), Blu-ray ($ 29.98), en DVD ( $24.98).

Fans fan "The Sandman" kinne útsjen nei it besit fan it earste seizoen en gretig antisipearje op updates oer de takomst fan 'e searje.

