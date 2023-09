Huawei, de Sineeske telekommunikaasjegigant, fêstiget him rap as in formidabele rivaal foar yndustrylieders NVIDIA en Apple yn it technysk lânskip. Resinte ûntjouwings markearje de opmerklike foarútgong fan Huawei, net allinich oerienkomme mei de mooglikheden fan har tsjinhingers, mar driuwen ek Sina's stribjen nei technologyske selsfertrouwen.

Jensen Huang, CEO fan NVIDIA, hat Huawei erkend as "ien fan 'e meast technologysk avansearre bedriuwen yn 'e wrâld." iFlytek, in Sineeske AI-entiteit, hat koartlyn har Spark AI-model ûntbleate, sterk oandreaun troch Huawei's opwurdearre GPU-mooglikheden, dy't no sein wurde op pari te wêzen mei NVIDIA's A100 GPU's.

De ynset fan Sina foar it fuortsterkjen fan generative AI-technologyen hat Huawei oandreaun om har ûntwikkelingen yn GPU-mooglikheden te bespoedigjen. Mei dizze beweging is Huawei fan doel de dominânsje fan NVIDIA's merk te fersteuren en de ChatGPT- en GPT-4-modellen fan OpenAI te konkurrearjen mei in algemien AI-model.

Huawei makke golven yn 2019 mei de yntroduksje fan 'e Ascend 910 AI-prosessor, dy't NVIDIA's A100 oertroffen yn kompjûterkrêft. Dizze prosessor, in krúsjale komponint yn Huawei's Atlas 900 Pod A2 AI-trainingskluster, toant it fermogen fan it bedriuw om AI-ynspanningen te spearpunt en mooglik gear te wurkjen mei bedriuwen lykas iFlytek.

Huawei's tawijing foar it koesterjen fan 'e technologyske selsstannigens fan Sina is evident. Fan it agressyf ynfieren fan 'e tillefoanmerk oant it ûntwikkeljen fan lytsere chips foar har apparaten, is it bedriuw fan doel de ûnôfhinklikens fan Sina fan bûtenlânske technologyen te ferbetterjen. Troch gear te wurkjen mei de Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), ûntwikkele Huawei in 7-nanometer-prosessor foar har lêste tillefoan, de Mate 60 Pro, en stimulearret ynnovaasje binnen de grinzen fan Sina.

De resinte Amerikaanske sanksjes op chip-eksport nei Sina hawwe de resolúsje fan 'e naasje fierder fersterke om it fertrouwen fan Amerikaanske bedriuwen te ferminderjen. De Sineeske regearing hat sels it gebrûk fan Apple iPhones ûnder amtners en meiwurkers beheind, it markearjen fan de groeiende skieding tusken de twa lannen en twifelje oer Apple's ynkomstenperspektyf yn ien fan har grutste merken.

De ûntbleating fan Huawei's Mate 60 Pro markearret in wichtige útdaging foar Apple's dominânsje yn 'e tillefoanmerk. Wylst Huawei op it stuit efter Apple kin bliuwe yn termen fan technologyske foarútgong, hat de frijlitting, tegearre mei regearingsbeheiningen, in ynfloed hân op Apple's oandielprizen en merkwearde. Spekulaasjes binne oerfloedich oer de ferskowende dynamyk yn 'e techmerk fan Sina.

Huawei belichaamt it fersterke stribjen fan Sina nei selsfertrouwen en ynnovaasje. Wylst it oertreffen fan yndustrylieders NVIDIA en Apple kin noch in fier doel wêze, suggerearret Huawei's hjoeddeistige trajekt in kânsrike takomst. It hat it potensjeel om it technologyske ferhaal fan Sina te feroarjen en in eigen groeid krêft te wurden dy't de bêste yn 't bedriuw konkurrearret.

boarnen:

– [Boarne 1]

– [Boarne 2]