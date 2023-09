De werûntdekking fan Nintendo's Forgotten Arcade Game, Sky Skipper

Yn 'e iere dagen fan Nintendo's arcade-spultsjes wiene d'r hits en missers. Yn 'e simmer fan 1981 joech Nintendo lykwols it spultsje út dat alles soe feroarje - Donkey Kong. Untworpen troch Shigeru Miyamoto, Donkey Kong waard ien fan 'e bêstferkeapjende arcade-spultsjes fan alle tiden en yntrodusearre de wrâld oan Mario. Mar neist it súkses fan Donkey Kong wurken Miyamoto en regisseur Genyo Takeda oan in oar arcade-spiel dat alles mar fergetten is - Sky Skipper.

Sky Skipper waard yn 1981 yn beheinde oantallen frijlitten foar testen yn Japanske arcades, mar it antwurd wie min. Allinich in pear kasten waarden ferstjoerd nei Nintendo fan Amearika foar testen mei likegoed lauwe ûntfangst. It spul befette in twadekker dy't antropomorfe spielkaarten sammele, wylst gigantyske gorilla's, lykas Donkey Kong, foarkommen. De grafiken wiene yndrukwekkend foar syn tiid, mar de gameplay wie betiizjend en net heul boeiend.

Fanwegen de minne ûntfangst waard Sky Skipper nea offisjeel frijlitten en waarden de circuitboards fan 'e kasten opnij brûkt foar it spultsje Popeye fan 1982. Sky Skipper like te wêzen wiske út bestean oant samler Alex Crowley waard yntrigearre troch it spul en sette út om te ûntdekken syn mystearjes. Hy fûn in orizjinele Sky Skipper printe circuit board (PCB) dat wie omboud ta rinne Popeye en kocht it. Mei help fan syn freon Mark Whiting wisten se de PCB te reverse-engineerjen en Sky Skipper wer oan it wurk te krijen.

Crowley makke doe it Sky Skipper-kabinet opnij mei in âlde Popeye-masine mei help fan Olly Cotton, dy't it orizjinele kabinetskeunstwurk opnij makke op basis fan in swart-wyt flyer. In oare trochbraak kaam doe't arcade-samler Whitney Roberts ûntduts dat Sky Skipper eins oanwêzich west hie yn 'e lobby fan it haadkantoar fan Nintendo of America. Roberts koe de autentisiteit fan Sky Skipper befêstigje en foto's diele mei Crowley.

De werûntdekking fan Sky Skipper hat in wichtich momint west foar arcade-spultsje-entûsjasters. It foeget ta oan 'e skiednis fan' e iere arcade-spultsjes fan Nintendo en lit spilers in stik spielhistoarje belibje dat eartiids tocht waard ferlern te gean.

Definysjes:

- Arcade-spiel: in spultsje dat wurdt spile op in grutte, iepenbier beskikbere masine dy't normaal fûn wurdt yn amusementsarcades, restaurants en oare ferdivedaasjeplakken.

- PCB: Printed Circuit Board, dat befettet elektroanyske komponinten foar in run in spultsje of kompjûter systeem.

- Reverse-engineer: it proses fan it analysearjen fan in produkt of systeem om it ûntwerp of spesifikaasjes te bepalen.

- Herbedoeld: om wat oan te passen of opnij te brûken foar in oar doel.

Boarne: (boarne artikel)