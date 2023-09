By

Gearfetting: Samsung Foundry wurdt nei alle gedachten incorporate FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging) ferpakking yn har Tensor G3-chip, dy't ferwachte wurdt ferbettere effisjinsje, ferbettere grafyske prestaasjes en enerzjybesparring te bieden. FO-WLP is earder brûkt troch Qualcomm en MediaTek, mar dit markearret de earste ymplemintaasje fan Samsung Foundry fan 'e technology. De Tensor G3-chip, boud op 'e Exynos 2400, sil in 9-kearn CPU hawwe en de Arm Immortalis G715 GPU mei 10 kearnen, wat syn ferwurkings- en grafyske mooglikheden stimulearret. De chip is ynsteld om op 8 oktober te debút yn Google's Pixel 8 en Pixel 4 Pro-apparaten.

De Tensor G3-chip, ûntwikkele troch Samsung Foundry, is ynsteld om smartphone-chiptechnology te revolúsjonearjen mei de yntegraasje fan FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging) ferpakking. Dizze ferpakkingstechnyk, yntrodusearre troch Qualcomm en MediaTek, ferbettert effisjinsje, grafyske prestaasjes en enerzjybesparring. Mei dizze beweging is Samsung Foundry fan doel har posysje yn 'e smartphone-chipmerk te fersterkjen.

De Tensor G3-chip, basearre op de Exynos 2400, sil de kommende Pixel 8 en Pixel 8 Pro-apparaten fan Google oanmeitsje. It hat in 9-kearn CPU-konfiguraasje, ynklusyf ien Cortex-X3 prime kearn, fjouwer Cortex-A715 kearnen, en fjouwer Cortex-A510 kearnen. Dizze CPU-opset belooft ferbettere ferwurkingskrêft en effisjinsje, wêrtroch brûkers kinne genietsje fan soepeler multitasking en rapper útfiering fan applikaasjes.

Wat grafyske mooglikheden oanbelanget, sil de Tensor G3-chip de Arm Immortalis G715 GPU brûke, foarsjoen fan 10 kearnen. Dit fertsjintwurdiget in upgrade fan 'e foarige 7-kearn G710, wêrtroch brûkers mear immersive gaming en grafyske prestaasjes kinne ûnderfine yn har Pixel 8-smartphones.

Troch it opnimmen fan FO-WLP-ferpakkingstechnology is de Tensor G3-chip fan Samsung Foundry fan doel om waarmtegeneraasje te ferminderjen, wylst de macht-effisjinsje maksimale wurdt. Dit sil resultearje yn apparaten dy't koeler rinne en langer duorje tusken ladingen, it optimalisearjen fan de algemiene brûkersûnderfining.

Boarnen: Revegnus (@Tech_Reve)