EA hat nije details iepenbiere oer har kommende Sims-spultsje fan folgjende generaasje, koadenamme Project Rene. Yn in blogpost by in Behind The Sims-presintaasje kundige it bedriuw oan dat it spultsje beskikber sil wêze as in fergese download. Dizze stap folget it sukses fan The Sims 4 dat ferline jier fergees te spyljen is.

De fergese downloadopsje foar Project Rene betsjut dat spilers meidwaan kinne, spielje en it spultsje kinne ferkenne sûnder in abonnemint, oankeap fan kearnspultsjes of enerzjymeganika. EA is fan doel om it maklik te meitsjen foar spilers om freonen út te noegjen of mei te dwaan en nije funksjes, ferhalen en útdagings te belibjen.

Lykwols, EA dúdlik dat it spul sil noch hawwe te keap ynhâld en pakketten, fergelykber mei The Sims 4. Mar de priis struktuer en hoe't dizze items sille wurde ferkocht kin ferskille fan de hjoeddeiske spultsje. EA joech in foarbyld fan it tafoegjen fan basiswaar as in fergese funksje foar elkenien, wylst takomstige pakketten kinne rjochtsje op spesifike tema's lykas wintersport of kompetysjes.

De frijlitting fan Project Rene betsjuttet net it ein fan stipe foar The Sims 4. EA is fan plan om yn 'e foar te fernimmen takomst updates en nije ynhâld te leverjen foar The Sims 4-mienskip.

Hoewol gjin spesifike startdatum is oankundige, hat EA wurke oan in transparanter ûntwikkelingsproses foar Project Rene. It bedriuw hat earder iepenbiere dat it spultsje sawol solo- as multiplayer-ûnderfiningen sil biede, mei mear ynformaasje oer de ynstelde multiplayer-komponint dy't letter yn it jier sil wurde iepenbiere.

Boarne: [The Verge] (boarne)