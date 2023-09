Apple's jierlikse iPhone-evenemint: wat te ferwachtsjen

Apple's heul ferwachte jierlikse iPhone-evenemint sil hjoed begjinne, en sil de lêste foarútgong yn har flaggeskip-smartphone-opstelling ûntbleate. Wylst dejingen dy't net ynteressearre binne yn 'e presintaasjes of apparaten fan it bedriuw dizze middei miskien de ferbining wolle loskeppelje, wachtsje tech-entûsjasters oer de heule wrâld grif op de nije iPhone-modellen.

Ien fan 'e wichtige geroften yn' e kommende iPhone 15-modellen is de ferskowing fan 'e beruchte "notch" nei de Dynamic Island-útsnijing, dy't waard yntrodusearre yn' e iPhone 14 Pro en Pro Max. Der wurdt spekulearre dat alle modellen, útsein in mooglike nije SE-fariant, dizze nije ûntwerpfunksje sille oannimme.

In oare potinsjele upgrade is de oerstap nei titanium frames foar de iPhone 15 Pro en Pro Max, ferfanging fan de hjoeddeistige roestfrij stiel frames. Dizze feroaring koe de pro-hardware noch sterker, lichter en premium meitsje. Derneist kin it Pro Max-model in nije periskoop-lens hawwe, mei in prisma om ljocht te foldjen en in optyske zoom fan 5x oant 6x mooglik te meitsjen sûnder de bulk fan 'e tillefoan te fergrutsjen.

Yn in ferhuzing om te foldwaan oan regels fan 'e Jeropeeske Uny oangeande ferienige oplaadhavens, kin Apple de Lightning-poarte faze en de USB-C-standert oannimme mei de iPhone 15. Dizze langferwachte feroaring soe maklikere ferbining en oplaadopsjes foar brûkers mooglik meitsje. D'r binne ek spekulaasjes oer de yntroduksje fan USB-C-freonlike AirPod-gefallen en mooglik nije AirPods.

Neist de iPhone-opstelling wurde ek lytse updates foar de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra ferwachte. De ferskowing nei de S9-chip soe de earste echte prosessor-upgrade fan it produkt markearje sûnt 2020. Fierder wurdt ferwachte dat de kommende watchOS 10-software-fernijing wichtige feroaringen bringt yn hoe't wy de Apple Watch brûke.

Oer it algemien belooft Apple's jierlikse iPhone-evenemint in spannende array fan nije hardware- en software-updates. Bliuw op 'e hichte foar mear ynformaasje as wy it evenemint dekke en live updates leverje.

boarnen:

- Engadget

- Bloomberg