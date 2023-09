Logitech yntroduseart artikulearjende webcam foar ferbettere gearkomsten op ôfstân en livestreaming

Logitech hat har lêste ynnovaasje ûntbleate, de Logitech Reach, in artikulearjende webcam ûntworpen om gearkomsten op ôfstân, online tutoring en livestreamingûnderfiningen te ferbetterjen. It bedriuw is fan plan de kamera te crowdfundearjen fia Indiegogo Enterprise om it ûntwerp te ferfine en de prizen te bepalen.

Wylst de webcam sels net nij is, om't it basearre is op 'e Logitech Streamcam, biedt de tafoeging fan in artikulearjende earm ferbettere funksjonaliteit. Dizze 1080p, 60fps webcam kin as nedich wurde ferfongen troch in oare Streamcam, en soarget derfoar dat brûkers gjin folslein nij apparaat hoege te keapjen yn gefal fan skea.

Logitech hat merkûndersyk dien en fûn dat de measte respondinten de foarkar hawwe oan in alles-yn-ien oplossing ynstee fan allinich in berch. Dêrom besleat it bedriuw de Reach as in folslein pakket oan te bieden. Nei't de Indiegogo-kampanje is ôfsletten en genôch gegevens wurde sammele, sil Logitech de ferkeap fan 'e Reach begjinne, mei opsjes fan in frijsteande basis as in buroklem.

Ien opfallend skaaimerk fan 'e Reach is syn glêde panning-mooglikheid, wêrtroch brûkers maklik items op har buro kinne sjen litte troch soepel oer har hinne te pannen. Logitech Product Lead Gaurav Bradoo markearre in spesjaal ûntwurpen ring op 'e kamera mount dat soarget foar it byld bliuwt rjochtop wylst panning. De stabiliteit en glêdens fan beweging rjochtsje de beheiningen fan besteande artikulearjende webcam-mounts oan.

Hoewol de timing fan 'e release fan' e Reach in bytsje let kin lykje, sjoen de ferskowing fuort fan wurk op ôfstân yn in protte bedriuwen, biedt it noch altyd weardefolle foardielen foar dyjingen dy't op ôfstân wurkje as foar streamers en vloggers dy't mear dynamyske ynhâld sykje. Mei syn veelzijdigheid is de Reach fan doel de ynteraktive ûnderfining fan online gearkomsten en livestreams te ferbetterjen.

